“ Tenemos una idea de los 11 jugadores que saldrán de inicio, pero hasta el día de hoy no estábamos con el equipo completo. Los últimos en llegar fueron [Jorge] Gutiérrez y [Janpol] Morales. Hoy tenemos la posibilidad de verles en qué condiciones llegan, pero si está más o menos confeccionado el 11 titular”.

“Es cierto que lo que me preocupa es la clasificación al Mundial. Soy ambicioso y quiero intentar conseguir el siguiente objetivo, que es meternos a la final de la Liga de Naciones. No nos podemos conformar con un cuarto puesto otra vez, quiero meterme a la final, pero para eso hacer que vencer a Estados Unidos y hacer un buen papel”.

“Hablar de la política no es mi trabajo. Si quieres hablar de fútbol, de sistemas, tácticas está bien, pero la política no”.

“Uno analiza el por qué de las cosas. No pasamos contra Canadá y México. Quizás haya sido por la poca actividad que teníamos. Nos faltó tener más contacto con el jugador, somos una selección que tenemos poco tiempo con ellos, pero siempre hay que sacar las conclusiones del por qué no hemos podido avanzar. Hemos jugado contra buenas selecciones y no hay que achicarse ante ellos”.