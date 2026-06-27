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Fútbol

Christiansen resta importancia al altercado entre Waterman y Puma Rodríguez: ‘Es una situación normal’

Christiansen se pronuncia sobre el altercado entre Waterman y el “Puma” Rodríguez
Christiansen se pronuncia sobre el altercado entre Waterman y el “Puma” Rodríguez Fepafut
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/06/2026 11:10
El técnico Thomas Christiansen calificó como ‘normal’ el intercambio entre Waterman y el Puma Rodríguez en la práctica de la Sele.

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Un momento de tensión se vivió este viernes durante uno de los entrenamientos de la selección de Panamá en Nueva Jersey, cuando imágenes mostraron a los jugadores Cecilio Waterman y José Luis “Puma” Rodríguez protagonizando un intercambio de empujones y palabras, situación que obligó a los capitanes Erick Davis y Yoel Bárcenas a intervenir para calmar los ánimos.

Tras la práctica previa al partido frente a Inglaterra, el director técnico Thomas Christiansen fue consultado sobre el incidente y aseguró que no representa una preocupación para el cuerpo técnico, al considerar que este tipo de situaciones son normales dentro de un equipo que compite al máximo nivel.

“Es una situación normal. Me gustaría ver más estas situaciones porque demuestran que el equipo está concentrado, con hambre y que se esfuerza al máximo de cara al partido de mañana. Es una buena señal que haya sucedido eso”, afirmó el estratega.

Christiansen explicó que este tipo de roces forman parte de la intensidad de los entrenamientos y, lejos de interpretarlos como un conflicto interno, los considera una muestra del compromiso del plantel y de las ganas de competir.

El altercado ocurrió en la última práctica antes del duelo que Panamá sostendrá este sábado frente a Inglaterra, en el que la selección buscará cerrar su participación en el Mundial 2026 con una actuación destacada.

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