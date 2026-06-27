Christiansen resta importancia al altercado entre Waterman y Puma Rodríguez: ‘Es una situación normal’

Un momento de tensión se vivió este viernes durante uno de los entrenamientos de la <b><a href="/tag/-/meta/seleccion-de-panama">selección de Panamá</a></b> en Nueva Jersey, cuando imágenes mostraron a los jugadores Cecilio Waterman y José Luis 'Puma' Rodríguez protagonizando un intercambio de empujones y palabras, situación que obligó a los capitanes Erick Davis y Yoel Bárcenas a intervenir para calmar los ánimos.Tras la práctica previa al partido frente a Inglaterra, el director técnico <b><a href="/tag/-/meta/thomas-christiansen">Thomas Christiansen </a></b>fue consultado sobre el incidente y aseguró que no representa una preocupación para el cuerpo técnico, al considerar que este tipo de situaciones son normales dentro de un equipo que compite al máximo nivel.