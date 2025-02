“Nunca he tenido mala relación, al revés. Compartimos escenario 15 años en los premios. Siempre nos llevamos muy bien. Hasta me recuerdo una que otra vez en donde yo traducía lo que le decían en inglés. En la organización, le traducía. Era gracioso. Siempre me trató bien. Obvio, siempre uno defendió lo suyo con su club y su selección. Nos retroalimentamos mutuamente. Hubo años en el que quería jugar todo y marcar, yo también. Esa pelea sana como existía a lo mejor Ayrton Senna y Prost, que se alimentaban mutuamente. Veo difícil que se repita algo así. Nunca se sabe, pero lo veo muy difícil”, expuso el jugador del Al-Nassr.

Ronaldo relató como se produjo su salida del Real Madrid, alegando que quería un cambio de aires y tuvo un villano inesperado durante las negociaciones con la Juventus.

“Me fui porque quería una etapa diferente en mi vida. Tenía un ciclo en el que estaba encerrado. No me desgastó porque el presidente aceptó que quería salir. En una fase de negociación no se portó bien conmigo, pero lo entiendo. Yo ya había dado mi palabra a la Juventus. Es una larga historia, pero yo aprecio mucho a Florentino. Es una persona que me trató bien y ganamos muchas cosas juntos, le respeto mucho. Algún día a lo mejor vuelvo, no lo descarto. Dejé un legado”, afirmó Ronaldo.

Paralelamente, expresó que no está obsesionado con la marca de los 1000 goles, al igual que llegar a disputar su sexto mundial, aunque si admitió el deseo de poder llegar a la cita en el 2026.

“La verdad que estoy un poco cansado por lo de los mil goles. Pero parece que están desvalorizando mis goles anteriores. No me gusta que estén contando los goles que faltan. Las cosas tienen que pasar de una forma natural. Si llevo 920 goles, 925 o 930 no me importa absolutamente nada”.

“El mejor de la historia soy yo. Punto final. Los números lo dicen. No lo sé si voy a llegar. No pienso a largo plazo, pienso en el presente. No pienso si llego al Mundial. Obvio me gustaría, pero no estoy obsesionado por eso. No lo pienso. No me interesan las críticas. Porque sé que es gente que no me conoce y que me tiene envidia”, dijo el portugués.