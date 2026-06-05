De Ghana a Panamá: la fiesta ya comenzó, así reciben a las selecciones que llegan a Norteamérica

Desde hoteles hasta aeropuertos, las muestras de apoyo han acompañado la llegada de varios equipos, en una señal de que el ambiente mundialista comienza a tomar fuerza mucho antes del inicio de la competición.

Uno de los recibimientos más efusivos fue el que tuvo la selección de Ghana en Alexandria, Virginia. Decenas de aficionados se congregaron frente al hotel de concentración para recibir a las “Black Stars” con banderas, cánticos, tambores y bailes, transformando la llegada del equipo en una auténtica celebración.

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron a seguidores ghaneses cantando y animando mientras los jugadores ingresaban al hotel, en una muestra del fuerte respaldo que la selección africana tiene dentro de la comunidad migrante en Estados Unidos.

Argentina también despierta expectativa

La selección argentina, vigente campeona del mundo, también recibió el cariño de sus seguidores a su llegada a Kansas City, Misuri.

Aunque en menor escala que el recibimiento de Ghana, aficionados se acercaron para saludar a la Albiceleste y captar imágenes de los jugadores, evidenciando el enorme seguimiento que mantiene el combinado sudamericano en territorio norteamericano.

Austria vive un momento histórico

Otra selección que recibió una cálida bienvenida fue Austria, que se prepara para disputar su primera Copa del Mundo desde Francia 1998.

A su llegada a Santa Bárbara, California, miembros del personal del hotel y aficionados locales recibieron a los futbolistas europeos con aplausos y muestras de apoyo, en un momento especial para una generación que busca devolver al país a la élite del fútbol internacional.

Panamá siente el respaldo de su gente en St. Louis

La Selección de Panamá tampoco pasó desapercibida.

Un grupo de panameños residentes en Estados Unidos acudió a recibir a la delegación nacional tras su llegada a St. Louis, ciudad donde disputará este sábado un partido amistoso frente a Bosnia y Herzegovina.

Con camisetas de la Roja, banderas panameñas y mensajes de apoyo, los aficionados hicieron sentir como en casa al equipo dirigido por Thomas Christiansen, que continúa afinando detalles para sus próximos compromisos internacionales.

La escena volvió a demostrar el crecimiento de la comunidad panameña en Estados Unidos y el respaldo que acompaña a la selección cada vez que juega fuera del país.

El Mundial ya se empieza a vivir

Las imágenes de Ghana, Argentina, Austria y Panamá son apenas una muestra del ambiente que comienza a tomar forma en Norteamérica.

Con miles de aficionados siguiendo cada movimiento de sus selecciones y comunidades enteras volcadas a respaldar a sus equipos, el camino hacia la Copa Mundial ya está generando una atmósfera de fiesta que promete intensificarse en los próximos meses.

Por ahora, cada llegada se convierte en un evento y cada bienvenida en una demostración de que el fútbol sigue siendo el idioma universal capaz de unir a personas de todos los rincones del planeta.