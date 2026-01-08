  1. Inicio
El Barça de Flick llega en su mejor momento a la final de la Supercopa de España 2026

El delantero del Barcelona Ferrán Torres (izq.) celebra tras marcar ante el Athletic Bilbao.
El delantero del Barcelona Ferrán Torres (izq.) celebra tras marcar ante el Athletic Bilbao. EFE
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 09/01/2026 00:00
Las nueve victorias al hilo demuestran el buen accionar que tiene el equipo del entrenador alemán de cara a la final de la competición

El Barcelona de la temporada anterior parece asomarse por la ventana. La goleada 5-0 (y que pudieron ser más) ante el Athletic Bilbao en las semifinales de la Supercopa de España 2026, dejó en evidencia que el equipo se encuentra, quizás, en su mejor momento de la temporada.

El poderío ofensivo que mostraron ante el Athletic hizo recordar mucho a esa máquina goleadora que ilusionó a todos los aficionados la campaña anterior cuando el equipo se hizo con todos los títulos nacionales. Tan solo la mancha de la UEFA Champions League ante el Inter de Milán, dejó al equipo a las puertas de una temporada histórica en el debut de Hansi Flick como entrenador del equipo.

Lo interesante de esto es que en su zona ofensiva es prácticamente el mismo equipo. Tan solo las incorporaciones de Marcus Rashford y de Roony Bardghji le han dado un mayor toque de calidad a este equipo que ya venía haciendo las cosas bien, a pesar de las bajas que ha tenido la plantilla en lo que llevamos de temporada.

Para poner en contexto el paso arrollador que tuvo el Barcelona ante el Athletic es importante desglosar los números que tuvieron en Arabia Saudita. En tan solo 45 minutos, el Barcelona ya le había anotado cuatro goles al Bilbao. Doblete de Raphinha con una asistencia incluida, Bardghji y Fermín López colaboraron con dos asistencias y un gol cada uno, mientras que Ferrán Torres se destacó con una anotación.

Dentro de los 90 minutos, el equipo remató hasta 13 veces con un 79% de posesión. Esto demuestra que el equipo sigue siendo fiel a su estilo de conservar el balón, pero con un toque ofensivo que le ha dado el alemán. Completaron la impresionante suma de 846 pases, mientras que Joan García, quien se había destacado en el derbi ante el Espanyol, apenas apareció en escena con tres atajadas.

Las palabras de Flick postpartido evidenció que el equipo está cumpliendo con sus expectativas y con lo que se marcaron a inicio de temporada. “Me encanta lo que veo. Hemos jugado como equipo, los uno para los otros, creando ocasiones...queremos jugar así, como hoy, todos los partidos”, fueron algunas de las palabras del entrenador alemán.

La figura de Raphinha

Raphinha se ha convertido en un pilar del equipo. Cuando el brasileño es baja del equipo por lesión o sanción, lo resiente el grupo dentro de la cancha y se ve a un Barcelona completamente distinto. La vida deportiva le ha dado una segunda oportunidad al jugador, quien en su momento estuvo en la rampa de salida del equipo.

Cuando Raphinha está en el césped, se nota a un Barcelona mucho más ofensivo, que crea más oportunidades, ya sea por izquierda o por derecha cuando no está Lamine Yamal. Incluso se le ha visto por algunos momentos de mediapunta, posición en la que no explota, pero igual termina siendo determinante en la elaboración del juego.

Flick se deshizo de elogios de uno de sus capitanes tras el juego ante el Bilbao. “Estoy muy contento con Raphinha. Siempre demuestra una mentalidad 100% profesional en el campo. Lo da todo y es un gran ejemplo para todos”.

Si la temporada pasada cumplió con creces e incluso superó las expectativas que se tenían sobre él con 34 dianas y 26 asistencias en 57 partidos, esta temporada va camino a repetir esos números. Hasta el momento lleva disputado 16 encuentros con nueve goles y cuatro asistencias en todas las competencias.

Un nuevo Eric García

Otro de los jugadores que ha estado brillando fuera de los focos es Eric García. Lo del español hace recordar mucho a Sergi Roberto, quien en su momento llegó a jugar prácticamente todas las posiciones. Ambos laterales, de interior, volante cinco, de extremo e incluso por momentos de falso nueve. Tan solo le hizo falta la demarcación de central.

García ha visto como su polivalencia de lateral, así como también haciendo de doble cinco ya sea con Frenkie de Jong o Pedri, le ha garantizado minutos con Flick. Ante el Athletic volvió a jugar en su posición natural, de central, junto con Pau Cubarsí y completó otro destacado encuentro jugando los 90 minutos.

“Todas las posiciones tienen cosas diferentes y dificultades, he jugado de central, lateral derecho y de centrocampista. Pero atrás quizás estás más expuesto. Me gusta más jugar de central y lateral porque es donde he jugado más, pero cada vez me siento más cómodo en el medio”, llegó a señalar el español de 24 años tras el partido.

García ha disputado al menos un minuto en todos los partidos esta campaña, siendo una pieza esencial para este Barcelona que apunta nuevamente a todos los títulos.

“Ganar trofeos y títulos. Es el mayor reto y al que estamos obligados, es nuestra máxima motivación. Nos daría un cierto punto de confianza extra (ganar la Supercopa) a lo que nos viene a partir de ahora, el calendario es apretado. Ser campeón da un impulso más”, expuso García.

Con el Barcelona ya instalado en la final, se espera que este equipo logre cosas importante de cara a esta segunda mitad de la temporada.

