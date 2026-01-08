El Barça de Flick llega en su mejor momento a la final de la Supercopa de España 2026

El Barcelona de la temporada anterior parece asomarse por la ventana. La goleada 5-0 (y que pudieron ser más) ante el Athletic Bilbao en las semifinales de la Supercopa de España 2026, dejó en evidencia que el equipo se encuentra, quizás, en su mejor momento de la temporada.

El poderío ofensivo que mostraron ante el Athletic hizo recordar mucho a esa máquina goleadora que ilusionó a todos los aficionados la campaña anterior cuando el equipo se hizo con todos los títulos nacionales. Tan solo la mancha de la UEFA Champions League ante el Inter de Milán, dejó al equipo a las puertas de una temporada histórica en el debut de Hansi Flick como entrenador del equipo.

Lo interesante de esto es que en su zona ofensiva es prácticamente el mismo equipo. Tan solo las incorporaciones de Marcus Rashford y de Roony Bardghji le han dado un mayor toque de calidad a este equipo que ya venía haciendo las cosas bien, a pesar de las bajas que ha tenido la plantilla en lo que llevamos de temporada.

Para poner en contexto el paso arrollador que tuvo el Barcelona ante el Athletic es importante desglosar los números que tuvieron en Arabia Saudita. En tan solo 45 minutos, el Barcelona ya le había anotado cuatro goles al Bilbao. Doblete de Raphinha con una asistencia incluida, Bardghji y Fermín López colaboraron con dos asistencias y un gol cada uno, mientras que Ferrán Torres se destacó con una anotación.

Dentro de los 90 minutos, el equipo remató hasta 13 veces con un 79% de posesión. Esto demuestra que el equipo sigue siendo fiel a su estilo de conservar el balón, pero con un toque ofensivo que le ha dado el alemán. Completaron la impresionante suma de 846 pases, mientras que Joan García, quien se había destacado en el derbi ante el Espanyol, apenas apareció en escena con tres atajadas.

Las palabras de Flick postpartido evidenció que el equipo está cumpliendo con sus expectativas y con lo que se marcaron a inicio de temporada. “Me encanta lo que veo. Hemos jugado como equipo, los uno para los otros, creando ocasiones...queremos jugar así, como hoy, todos los partidos”, fueron algunas de las palabras del entrenador alemán.