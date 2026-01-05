El calvario de Neymar contra las lesiones: La confesión que pudo haber retirado a la estrella brasileña

El futuro de Neymar está asegurado, al menos contractualmente con el Santos. Recientemente el brasileño de 33 años firmó una extensión de contrato hasta finales del 2026 con el club brasileño, pero hubo un momento en el que estaba a punto de dejar todo por sus constantes lesiones en este último año.

Neymar, ídolo del Santos, tuvo un gesto más que de compromiso al postergar una operación de rodilla en la recta final de la Serie A de Brasil y jugar lesionado para salvar a su equipo del descenso.

El jugador lo cumplió e incluso clasificó al Santos para la Copa Sudamericana. Sin embargo, no todo es color de rosas, ya que su padre, Neymar Santos, confesó que su hijo estaba a punto de dejar el fútbol por sus contantes lesiones.

De acuerdo con el sitio, Deadline Day, Neymar se encontró en un momento tan vulnerable que cuando los problemas físicos se hacían cada vez más constantes, existió un punto en el que iba a tirar la toalla al no aguantar su situación. El padre del jugador del Santos fue el encargado de dar detalles sobre lo vivido por su hijo.

“Ya no puedo más. Necesito una cirugía, pero ni siquiera sé si vale la pena, papá. Estoy agotado”, le dijo a su padre el seleccionado con Brasil.

Otro de los puntos claves de la situación de Neymar llegó cuando la prensa filtró un diagnóstico temprano sobre una de sus lesiones, antes que supiera el propio jugador. Este hecho habría sido devastador para el futbolista, quien en estos momentos ya se encuentra recuperándose de su última operación de la rodilla.

“La prensa lo filtró antes de que habláramos con él y se quedó en blanco. Le afectó mucho que la gente dijera que no volvería a jugar ese año. Cuando llegó a casa me dijo que no aguantaba más. Por un segundo no logré proteger la cabeza de mi hijo”, admitió Neymar padre en unas declaraciones recogidas por el canal Rafa Tecla T en YouTube.

Neymar, tras su paso por el Al-Hilal, arribó al Santos en enero del 2025. No pudo debutar hasta el 5 de febrero debido a problemas físicos que arrastraba desde su paso con el club saudí. Tan solo en el 2025, el brasileño sufrió cinco lesiones que lo alejaron de las cancha, estando de baja unos 196 días. En este tiempo se perdió 25 encuentros con el equipo brasileño y en la recta final de su aventura en Arabia Saudita.

Una vez operado de su lesión de rodilla, Neymar espera recuperarse a tiempo para el inicio del Brasileirao y poder ganarse un puesto dentro de la selección nacional de Brasil para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El brasileño no juega con la canarinha desde el pasado 17 de octubre del 2023 contra Uruguay cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco de su rodilla izquierda.