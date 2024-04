La “orejona”, como también es conocida, empezó este lunes 8 de abril su recorrido por el continente. Este lunes fue el turno de que Panamá la recibiera. El trofeo es escoltado por los ex futbolistas profesionales del FC Barcelona Carles Puyol y Javier Mascherano.

El one club man ganó el máximo torneo de clubes en Europa en tres ocasiones (2006, 2009 y 2011), mientras que el jefecito la ganó como jugador del club español en dos ocasiones (2011 y 2015).

En uno de los eventos programados ambos ex futbolistas tuvieron un tiempo para presentar el trofeo a los medios de comunicación y conversar con ellos sobre algunas de sus vivencias jugando uno el torneo.

Por otra parte, Puyol habló sobre la llave del Barcelona y el PSG, el ex capitán del equipo señaló que “el PSG es un gran equipo, ojalá que el Barcelona llegue a la final y seguro que veremos un gran espectáculo. Espero que le vaya bien al Barcelona”.

“Panamá viene mejorando en cuanto al fútbol. No solo a nivel juvenil, sino a nivel mayor. En la última competición de Concacaf llegaron a semifinales y eso no es poca cosa. Es un tema de seguir insistiendo, creo que es un país que con el correr del tiempo tiene a futuro un margen de mejora”, aseguró Mascherano.

El actual seleccionador sub-20 también habló sobre su papel como seleccionador y dio a conocer como fue esa motivación de seguir ligado al fútbol como entrenador.

“Siempre he tomado el fútbol como parte de mi vida y bueno ya en mi última época como jugador empecé con esta posibilidad y cuando surgió esa oportunidad de estar en las inferiores de Argentina no me lo pensé”, dijo Mascherano.