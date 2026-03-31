EN VIVO: Sudáfrica vs. Panamá en Ciudad del Cabo

90+4'
¡FINALIZA EL PARTIDO! ¡LO GANÓ PANAMÁ 1-2 ANTE SUDÁFRICA EN SU SEGUNDO PARTIDO AMISTOSO!
90+2'
Se reanuda el encuentro
Se demora el partido para atender a Fajardo por una falta
90'
Se agregan 4 minutos
89'
Sustitución en Panamá
Ingresa Waterman y sale Díaz.
87'
¡Otra vez Ramos!
Centro de Bárcenas a la cabeza de Ramos, pero esta vez su remate salió desviado por encima del travesaño.
86'
Falta peligrosa a favor de Panamá
82'
Cambio en Panamá
Sale José Luis, quien terminó acalambrado y fue el asistidor en el segundo tanto. Para que ingrese Bárcenas.
78'
¡Dos centrales ponen a ganar a Panamá en Sudáfrica!
Tiro de esquina desde la derecha efectuado por José Luis. Va el balón hacia el segundo palo directamente para Harvey, quien la baja de pecho, suelta un disparo, pero rebota el balón en un defensor. José Luis estaba pendiente rescata el balón, saca nuevamente el centro y dentro del área estaba Ramos para cabecear a placer y poner las cosas 1-2.
¡PANAMÁ ROMPE EL EMPATE Y LO VUELVE A GANAR! ¡GOL DE JIOVANY RAMOS!
77'
¡GOOOOOOOL DE PANAMÁ!
74'
¡Ataca Sudáfrica!
Remate de cabeza de Makgoba, pero se va por encima del travesaño. Panamá ha sufrido demasiado por las pérdidas de balón en zona de atrás.
72'
¡Se lo pierde Panamá!
Oportunidad importante de cara al arco para Panamá. José Luis Rodríguez disparo desde la banda izquierda, pero su intento salió desviado. Tenía para jugar con la banda con Murillo, pero no le respetó el movimiento. Bastante molesto el lateral, a quien no han utilizado mucho para esas jugadas a profundidad.
69'
Triple cambio en Panamá
Salen Godoy, Gutiérrez y Córdoba. Ingresan Martínez, Miller y Blackman.
66'
Poco le duró la ventaja a Panamá y se juega un nuevo partido
Cuando parecía que Panamá iba a tener más el control del partido estando arriba en el marcador, Sudáfrica sorprendió con un golazo de media distancia por medio del central Mbokazi. Mala salida del equipo panameño, ceden el balón al jugador del Chicago Fire, hace un recorte magnífico para sacarse a Carrasquilla y de media distancia envió a guardar el esférico para poner el 1-1.
65'
¡Gol de Sudáfrica!
60'
¡Panamá ya lo gana en Sudáfrica!
Tiro libre de Carrasquilla que despeja el conjunto sudafricano. No logran despejar el balón, el rebote le queda a Ismael Díaz, quien corta hacia dentro, saca el disparo, en el trayecto sufre varios desvíos, la termina atajando el portero sudafricano, pero como un delantero nato dentro del área estaba Córdoba para pescar el balón suelto. Tan solo con un toque la manda a guardar y ya lo gana Panamá 0-1 en la Ciudad del Cabo.
¡SE PONE POR DELANTE PANAMÁ EN EL MARCADOR! ¡GOL DE JOSÉ CÓRDOBA!
58'
56'
Descolgada por derecha de José Luis y gana una falta peligrosa…
49'
Panamá tiene que buscar el resultado
En la primera parte, el equipo panameño sufrió mucho al momento de las transiciones de los sudafricanos, así como también fue víctima de sus propios errores en la entrega del balón. Ahora tiene otros 45 minutos para intentar conseguir por primera vez un triunfo ante un rival africano.
45'
¡Arranca el segundo tiempo!
Cambio de medio tiempo
Se retira Kadir Barría e ingresa José Fajardo para Panamá antes del inicio del segundo tiempo.
45+3'
¡Finaliza la primera parte! Empate 0-0 entre Sudáfrica y Panamá
Se agregan 3 minutos de reposición
43'
¡CERCA SUDÁFRICA SE SALVA PANAMÁ!
Muchos errores en salida de Panamá. Carrasquilla se equivoca en un primer intento de pase, pero el rebote le favorece a Panamá. Nuevamente Carrasquilla intenta jugar hacia el frente, pero Barría no logra poner el cuerpo para recibir de espalda y pierde la pelota. La transición ofensiva es rápida para Sudáfrica, el balón le queda por derecha a Hlongwane, pero ante la salida de Mosquera, su disparo salió desviado.
42'
Ya ingresa nuevamente Murillo al partido
40'
Se demora el partido
Tras una falta a favor de Sudáfrica, Murillo cayó lastimado en una jugada anterior. Tuvo que recibir la atención médica, pero parece que podrá seguir en el compromiso.
34'
¡Atento Mosquera y ataja una peligrosa!
Foster se queda cerca del 1-0. Balón aéreo para el delantero del Burnley, quien con una diagonal rompió la última línea de presión. Sin embargo, Foster se la intentó poner por arriba a Mosquera, pero el portero estaba atento en la salida y gana el balón en dos tiempos. Sigue tocando puesta el equipo sudafricano.
30'
Carrasquilla hace falta táctica y se gana la cartulina amarilla
Sudáfrica es peligroso en los contraataques y lo sabe Panamá. Carrasquilla corta un contraataque y se gana la segunda cartulina amarilla del partido Godoy fue amonestado igualmente por una acción anterior.
29'
¡Cerca Ismael del primero!
Murillo traslada el balón de manera frontal, cede para Carrasquilla y rápidamente envía un trazo aéreo para Ismael, quien le estaba haciendo el movimiento de ruptura. Ismael apenas llega a tocarla de cabeza y atajó sin problemas el portero sudafricano. La primera peligrosa para Panamá.
25'
¡Remate de Sudáfrica que se estrella en Harvey!
Error en defensa de Panamá, los sudafricanos logran un remate al arco, pero se estrella en Harvey. Los balones aéreos siguen siendo la ‘kriptonita' para los nuestros.
20'
Poco para Panamá en lo que llevamos de partido
El equipo panameño sigue esperando a que Sudáfrica pierda la pelota para atacarlos a la contra. Sudáfrica a pisado área, pero con poca precisión de cara al arco. El juego se concentra mucho en la mitad de la cancha.
15'
Panamá sufre en los primeros compases del encuentro
No la está pasando bien el equipo panameño. Muchos despejes e imprecisiones al momento de ganar la pelota. Carrasquilla le pide a sus compañeros que jueguen por bajo y no se desesperen cuando tienen el balón. También en los duelos individuales el equipo panameño no se encuentra fino.
8'
Sudáfrica se hace con el balón
Como ocurrió en el primer partido, el equipo panameño realizó una presión alta al inicio, pero a medida que Sudáfrica avanza con el balón optan por una presión a bloque medio. Sin muchas acciones en los primeros minutos del encuentro.
Panamá opta por la presión alta ante los sudafricanos
Con un claro 3-4-3 en ataque, Panamá juega con los carrileros bastante abiertos. Ramos se posiciona como líbero, mientras que Harvey se coloca como defensor derecho y Córdoba por Izquierda. Ismael Díaz juega como extremo por izquierda, mientras que José Luis por derecha, ambos a pierna cambiada.
2'
¡Se quedó cerca José Luis!
Trazo largo de Carrasquilla para José Luis al espacio, el jugador del Juárez tenía para ceder a Barría, pero optó por la personal y el tiro salió desviado cerca del segundo poste. Primer aviso de los panameños.
1'
¡Arranca el partido!
¡Salen los jugadores a la cancha y ya se escuchan los himnos nacionales!
¡Andrade se perderá el partido!
Las indisposiciones no cesan en la selección de Panamá. Se puso conocer que el defensor, Andrés Andrade sufrió un malestar estomacal por lo que no hizo el viaje hacia el estadio y se quedó en el hotel descansando. A esta baja, se le suma la de Luis Mejía, quien sufrió una lesión muscular en el primer partido.Otro de los detalles es que para este partido se pacto que ambos equipos tengan a su disposición hasta ocho cambios. Mientras que Eric Davis está celebrando su cumpleaños 35. El jugador del Plaza Amador arrancará desde el banquillo.
¡Alineaciones listas!
Thomas Christiansen, técnico de la selección de Panamá, decidió salir con un 11 titular un poco más habitual, siendo Kadir Barría la gran novedad del equipo desde el inicio.11 titular de Panamá: Mosquera; Ramos, Córdoba, Harvey; Godoy, Carrasquilla, Murillo, Gutiérrez, Díaz, José Luis Rodríguez y Kadir Barría.11 titular de Sudáfrica: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Adams, Foster, Moremo, Mofokeng y Hlongwane.
¡Panamá se mide a Sudáfrica en ‘segundo asalto'!
¡Bienvenido al Minuto a Minuto de La Estrella de Panamá del partido entre Sudáfrica y Panamá! La selección panameña se mide nuevamente a los sudafricanos, esta vez en el estadio Ciudad del Cabo previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
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