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Fútbol

EN VIVO: Sudáfrica vs. Panamá en Ciudad del Cabo

Vestuario de la selección de Panamá.
Vestuario de la selección de Panamá. Fepafut
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 31/03/2026 12:14
Panamá se mide nuevamente a Sudáfrica en duelo amistoso en el estadio Ciudad del Cabo previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026
2:33 PM
31/03/2026

90+4'

¡FINALIZA EL PARTIDO! ¡LO GANÓ PANAMÁ 1-2 ANTE SUDÁFRICA EN SU SEGUNDO PARTIDO AMISTOSO!

2:31 PM
31/03/2026

90+2'

Se reanuda el encuentro

2:30 PM
31/03/2026

90+2'

Se demora el partido para atender a Fajardo por una falta

2:28 PM
31/03/2026

90'

Se agregan 4 minutos

2:27 PM
31/03/2026

89'

Sustitución en Panamá

Ingresa Waterman y sale Díaz.

2:25 PM
31/03/2026

87'

¡Otra vez Ramos!

Centro de Bárcenas a la cabeza de Ramos, pero esta vez su remate salió desviado por encima del travesaño.

2:24 PM
31/03/2026

86'

Falta peligrosa a favor de Panamá

2:20 PM
31/03/2026

82'

Cambio en Panamá

Sale José Luis, quien terminó acalambrado y fue el asistidor en el segundo tanto. Para que ingrese Bárcenas.

2:17 PM
31/03/2026

78'

¡Dos centrales ponen a ganar a Panamá en Sudáfrica!

Tiro de esquina desde la derecha efectuado por José Luis. Va el balón hacia el segundo palo directamente para Harvey, quien la baja de pecho, suelta un disparo, pero rebota el balón en un defensor. José Luis estaba pendiente rescata el balón, saca nuevamente el centro y dentro del área estaba Ramos para cabecear a placer y poner las cosas 1-2.

2:15 PM
31/03/2026

¡PANAMÁ ROMPE EL EMPATE Y LO VUELVE A GANAR! ¡GOL DE JIOVANY RAMOS!

2:14 PM
31/03/2026

77'

¡GOOOOOOOL DE PANAMÁ!

2:13 PM
31/03/2026

74'

¡Ataca Sudáfrica!

Remate de cabeza de Makgoba, pero se va por encima del travesaño. Panamá ha sufrido demasiado por las pérdidas de balón en zona de atrás.

2:11 PM
31/03/2026

72'

¡Se lo pierde Panamá!

Oportunidad importante de cara al arco para Panamá. José Luis Rodríguez disparo desde la banda izquierda, pero su intento salió desviado. Tenía para jugar con la banda con Murillo, pero no le respetó el movimiento. Bastante molesto el lateral, a quien no han utilizado mucho para esas jugadas a profundidad.

2:08 PM
31/03/2026

69'

Triple cambio en Panamá

Salen Godoy, Gutiérrez y Córdoba. Ingresan Martínez, Miller y Blackman.

2:05 PM
31/03/2026

66'

Poco le duró la ventaja a Panamá y se juega un nuevo partido

Cuando parecía que Panamá iba a tener más el control del partido estando arriba en el marcador, Sudáfrica sorprendió con un golazo de media distancia por medio del central Mbokazi. Mala salida del equipo panameño, ceden el balón al jugador del Chicago Fire, hace un recorte magnífico para sacarse a Carrasquilla y de media distancia envió a guardar el esférico para poner el 1-1.

2:02 PM
31/03/2026

65'

¡Gol de Sudáfrica!

1:59 PM
31/03/2026

60'

¡Panamá ya lo gana en Sudáfrica!

Tiro libre de Carrasquilla que despeja el conjunto sudafricano. No logran despejar el balón, el rebote le queda a Ismael Díaz, quien corta hacia dentro, saca el disparo, en el trayecto sufre varios desvíos, la termina atajando el portero sudafricano, pero como un delantero nato dentro del área estaba Córdoba para pescar el balón suelto. Tan solo con un toque la manda a guardar y ya lo gana Panamá 0-1 en la Ciudad del Cabo.

1:57 PM
31/03/2026

¡SE PONE POR DELANTE PANAMÁ EN EL MARCADOR! ¡GOL DE JOSÉ CÓRDOBA!

1:56 PM
31/03/2026

58'

¡GOOOOOOOL DE PANAMÁ!

1:55 PM
31/03/2026

56'

Falta peligrosa a favor de Panamá

Descolgada por derecha de José Luis y gana una falta peligrosa…

1:48 PM
31/03/2026

49'

Panamá tiene que buscar el resultado

En la primera parte, el equipo panameño sufrió mucho al momento de las transiciones de los sudafricanos, así como también fue víctima de sus propios errores en la entrega del balón. Ahora tiene otros 45 minutos para intentar conseguir por primera vez un triunfo ante un rival africano.

1:43 PM
31/03/2026

45'

¡Arranca el segundo tiempo!

1:41 PM
31/03/2026

45'

Cambio de medio tiempo

Se retira Kadir Barría e ingresa José Fajardo para Panamá antes del inicio del segundo tiempo.

1:25 PM
31/03/2026

45+3'

¡Finaliza la primera parte! Empate 0-0 entre Sudáfrica y Panamá

1:22 PM
31/03/2026

45'

Se agregan 3 minutos de reposición  

1:20 PM
31/03/2026

43'

¡CERCA SUDÁFRICA SE SALVA PANAMÁ!

Muchos errores en salida de Panamá. Carrasquilla se equivoca en un primer intento de pase, pero el rebote le favorece a Panamá. Nuevamente Carrasquilla intenta jugar hacia el frente, pero Barría no logra poner el cuerpo para recibir de espalda y pierde la pelota. La transición ofensiva es rápida para Sudáfrica, el balón le queda por derecha a Hlongwane, pero ante la salida de Mosquera, su disparo salió desviado.

1:18 PM
31/03/2026

42'

Ya ingresa nuevamente Murillo al partido

1:17 PM
31/03/2026

40'

Se demora el partido

Tras una falta a favor de Sudáfrica, Murillo cayó lastimado en una jugada anterior. Tuvo que recibir la atención médica, pero parece que podrá seguir en el compromiso.

1:12 PM
31/03/2026

34'

¡Atento Mosquera y ataja una peligrosa!

Foster se queda cerca del 1-0. Balón aéreo para el delantero del Burnley, quien con una diagonal rompió la última línea de presión. Sin embargo, Foster se la intentó poner por arriba a Mosquera, pero el portero estaba atento en la salida y gana el balón en dos tiempos. Sigue tocando puesta el equipo sudafricano.

1:09 PM
31/03/2026

30'

Carrasquilla hace falta táctica y se gana la cartulina amarilla

Sudáfrica es peligroso en los contraataques y lo sabe Panamá. Carrasquilla corta un contraataque y se gana la segunda cartulina amarilla del partido Godoy fue amonestado igualmente por una acción anterior.

1:07 PM
31/03/2026

29'

¡Cerca Ismael del primero!

Murillo traslada el balón de manera frontal, cede para Carrasquilla y rápidamente envía un trazo aéreo para Ismael, quien le estaba haciendo el movimiento de ruptura. Ismael apenas llega a tocarla de cabeza y atajó sin problemas el portero sudafricano. La primera peligrosa para Panamá.

1:01 PM
31/03/2026

25'

¡Remate de Sudáfrica que se estrella en Harvey!

Error en defensa de Panamá, los sudafricanos logran un remate al arco, pero se estrella en Harvey. Los balones aéreos siguen siendo la ‘kriptonita' para los nuestros.

12:58 PM
31/03/2026

20'

Poco para Panamá en lo que llevamos de partido

El equipo panameño sigue esperando a que Sudáfrica pierda la pelota para atacarlos a la contra. Sudáfrica a pisado área, pero con poca precisión de cara al arco. El juego se concentra mucho en la mitad de la cancha.

12:52 PM
31/03/2026

15'

Panamá sufre en los primeros compases del encuentro

No la está pasando bien el equipo panameño. Muchos despejes e imprecisiones al momento de ganar la pelota. Carrasquilla le pide a sus compañeros que jueguen por bajo y no se desesperen cuando tienen el balón. También en los duelos individuales el equipo panameño no se encuentra fino.

12:46 PM
31/03/2026

8'

Sudáfrica se hace con el balón

Como ocurrió en el primer partido, el equipo panameño realizó una presión alta al inicio, pero a medida que Sudáfrica avanza con el balón optan por una presión a bloque medio. Sin muchas acciones en los primeros minutos del encuentro.

12:41 PM
31/03/2026

Panamá opta por la presión alta ante los sudafricanos

Con un claro 3-4-3 en ataque, Panamá juega con los carrileros bastante abiertos. Ramos se posiciona como líbero, mientras que Harvey se coloca como defensor derecho y Córdoba por Izquierda. Ismael Díaz juega como extremo por izquierda, mientras que José Luis por derecha, ambos a pierna cambiada.

12:39 PM
31/03/2026

2'

¡Se quedó cerca José Luis!

Trazo largo de Carrasquilla para José Luis al espacio, el jugador del Juárez tenía para ceder a Barría, pero optó por la personal y el tiro salió desviado cerca del segundo poste. Primer aviso de los panameños.

12:36 PM
31/03/2026

1'

¡Arranca el partido!

12:29 PM
31/03/2026

¡Salen los jugadores a la cancha y ya se escuchan los himnos nacionales!

12:26 PM
31/03/2026

¡Andrade se perderá el partido!

Las indisposiciones no cesan en la selección de Panamá. Se puso conocer que el defensor, Andrés Andrade sufrió un malestar estomacal por lo que no hizo el viaje hacia el estadio y se quedó en el hotel descansando. A esta baja, se le suma la de Luis Mejía, quien sufrió una lesión muscular en el primer partido.

Otro de los detalles es que para este partido se pacto que ambos equipos tengan a su disposición hasta ocho cambios. Mientras que Eric Davis está celebrando su cumpleaños 35. El jugador del Plaza Amador arrancará desde el banquillo.

12:22 PM
31/03/2026

¡Alineaciones listas!

Thomas Christiansen, técnico de la selección de Panamá, decidió salir con un 11 titular un poco más habitual, siendo Kadir Barría la gran novedad del equipo desde el inicio.

11 titular de Panamá: Mosquera; Ramos, Córdoba, Harvey; Godoy, Carrasquilla, Murillo, Gutiérrez, Díaz, José Luis Rodríguez y Kadir Barría.

11 titular de Sudáfrica: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Adams, Foster, Moremo, Mofokeng y Hlongwane.

12:18 PM
31/03/2026

¡Panamá se mide a Sudáfrica en ‘segundo asalto'!

¡Bienvenido al Minuto a Minuto de La Estrella de Panamá del partido entre Sudáfrica y Panamá! La selección panameña se mide nuevamente a los sudafricanos, esta vez en el estadio Ciudad del Cabo previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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