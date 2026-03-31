EN VIVO: Sudáfrica vs. Panamá en Ciudad del Cabo

Las indisposiciones no cesan en la selección de Panamá. Se puso conocer que el defensor, Andrés Andrade sufrió un malestar estomacal por lo que no hizo el viaje hacia el estadio y se quedó en el hotel descansando. A esta baja, se le suma la de Luis Mejía, quien sufrió una lesión muscular en el primer partido.



Otro de los detalles es que para este partido se pacto que ambos equipos tengan a su disposición hasta ocho cambios. Mientras que Eric Davis está celebrando su cumpleaños 35. El jugador del Plaza Amador arrancará desde el banquillo.