Tiger Woods se aleja del golf para tratar su salud tras accidente en Florida

El golfista estadounidense <b><a href="/tag/-/meta/tiger-woods">Tiger Woods</a></b> anunció este martes 31 de marzo su retiro temporal de las canchas tras protagonizar la semana pasada un <b>accidente de tráfico</b>. El deportista chocó contra un tráiler en una autopista de <b>Júpiter, Florida</b>, en un incidente que, según la policía local, habría estado relacionado con el <b>consumo de opiáceos</b>, algunos de los cuales fueron encontrados en el bolsillo de su pantalón, de acuerdo con el portal especializado en celebridades <b>TMZ</b>.'Soy consciente de la gravedad de la situación en la que me encuentro hoy. Me tomaré un tiempo para buscar tratamiento y concentrarme en mi salud. Esto es necesario para priorizar mi bienestar y trabajar hacia una recuperación duradera. Me comprometo a tomarme el tiempo necesario para regresar más sano, fuerte y concentrado, tanto en lo personal como en lo profesional. Agradezco su comprensión y apoyo, y les pido privacidad para mi familia, mis seres queridos y para mí en este momento', expresó <b>Tiger Woods</b> en una publicación en su perfil oficial de <b>Instagram</b>.Según <b>TMZ</b>, Woods aseguró a los agentes que consumía estos <b>opiáceos bajo prescripción médica</b>. Asimismo, las autoridades indicaron que el golfista estaba utilizando su <b>teléfono celular mientras conducía</b>, lo que habría agravado la situación.Ahora, uno de los <b>golfistas más reconocidos del mundo</b> se tomará un tiempo para enfocarse en su recuperación y reflexionar sobre el rumbo de su <b>vida personal y profesional</b>.