Tiger Woods se aleja del golf para tratar su salud tras accidente en Florida

El golfista estadounidense Tiger Woods anunció este martes 31 de marzo su retiro temporal de las canchas tras protagonizar la semana pasada un accidente de tráfico. El deportista chocó contra un tráiler en una autopista de Júpiter, Florida, en un incidente que, según la policía local, habría estado relacionado con el consumo de opiáceos, algunos de los cuales fueron encontrados en el bolsillo de su pantalón, de acuerdo con el portal especializado en celebridades TMZ.

“Soy consciente de la gravedad de la situación en la que me encuentro hoy. Me tomaré un tiempo para buscar tratamiento y concentrarme en mi salud. Esto es necesario para priorizar mi bienestar y trabajar hacia una recuperación duradera. Me comprometo a tomarme el tiempo necesario para regresar más sano, fuerte y concentrado, tanto en lo personal como en lo profesional. Agradezco su comprensión y apoyo, y les pido privacidad para mi familia, mis seres queridos y para mí en este momento”, expresó Tiger Woods en una publicación en su perfil oficial de Instagram.

Según TMZ, Woods aseguró a los agentes que consumía estos opiáceos bajo prescripción médica. Asimismo, las autoridades indicaron que el golfista estaba utilizando su teléfono celular mientras conducía, lo que habría agravado la situación.

Ahora, uno de los golfistas más reconocidos del mundo se tomará un tiempo para enfocarse en su recuperación y reflexionar sobre el rumbo de su vida personal y profesional.