Aduanas activa control estricto de toda mercancía que salga de Panamá

La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) inicia formalmente, a partir de este 1 de abril, la ejecución de una nueva disposición estratégica para la fiscalización de toda la mercancía que salga de Panamá, como parte de un nuevo control aduanero.

Se trata de la primera fase de la “revisión del cumplimiento de los regímenes y trámites aduaneros”, una normativa que inicia en la Zona Libre de Colón, informó la Aduanas a través de un comunicado.

Con este nuevo esquema, la ANA establece como requisito obligatorio e inapelable que toda mercancía que salga del territorio nacional deberá contar con una declaración de exportación o reexportación.

Este movimiento técnico responde a la necesidad del Estado de formalizar cada operación en su sistema informático, garantizando que ninguna carga extranjera bajo control aduanero abandone el país sin un registro de trazabilidad completo.

”Este es un régimen aduanero que ya varias administraciones anteriores han tratado de reimplementar -llamémoslo de esta forma- sin mucho éxito. Entonces, esta administración de la licenciada Soraya Valdivieso se ha encargado de trabajar y darle cariño a esos proyectos importantes y olvidados”, dijo en una reciente entrevista con Radio Panamá, Edayana Hernández, asesora logística de la Autoridad Nacional de Aduanas.

La funcionaria dijo que con el mecanismo aduanero se busca reforzar la trazabilidad y transparencia de la salida de mercancías del país, de manera más automatizada. “Se hizo una trazabilidad entre los sistemas de Zona Libre y Aduanas donde se garantiza que la información s pueda transmitir y podamos simplemente tratar de hacerlo lo más automatizado posible”, explicó.

Modernización y trazabilidad

El enfoque de la autoridad es preventivo y logístico. La Declaración de Reexportación permitirá que las mercancías que ingresan a depósitos aduaneros o zonas francas —y que salen sin someterse a un despacho definitivo— cuenten con un respaldo digital que certifique su destino final.

Con esta herramienta, Aduanas no solo registra la operación, sino que blinda la cadena de suministro contra irregularidades. “Este trámite permite garantizar la trazabilidad de la carga, formalizar su salida del país y registrar la operación en el sistema informático aduanero, conforme a los requisitos establecidos”, afirmó la ANA en su comunicado.

La entrada en vigor de la nueva disposición a partir de este 1 de abril es la culminación de una hoja de ruta técnica que la ANA trazó desde 2025. El proceso incluyó:

Supervisión informática: Los equipos tecnológicos de Aduanas y la ZLC trabajaron en conjunto para integrar los flujos de datos.

Capacitación de alto alcance: Unos 1,750 usuarios del comercio exterior fueron instruidos en cuatro jornadas intensivas de capacitación, bajo la supervisión de los equipos informáticos de Aduanas y la Zona Libre de Colón, para evitar interrupciones en la cadena logística.

Periodos de prueba: El sistema fue sometido a pruebas de cumplimiento previo para asegurar una transición fluida este martes.

Un estándar único para el comercio exterior

La ANA ha sido enfática en señalar que esta disposición no se limita únicamente a la Zona Libre de Colón, sino que abarca a todos los depósitos aduaneros y zonas francas del país. “Toda carga destinada a la exportación o reexportación debe cumplir con las disposiciones vigentes”, recordó la institución, subrayando que la medida es clave para mantener la competitividad de Panamá como centro de transbordo global.

Con la entrada en vigor de esta fase, la Autoridad Nacional de Aduanas refuerza su rol como custodio del patrimonio fiscal y facilitador del comercio seguro, estableciendo reglas claras para los actores internacionales que operan en la plataforma logística panameña. El cumplimiento de estos trámites es ahora el único salvoconducto para que la carga mantenga su flujo ininterrumpido hacia los mercados mundiales.