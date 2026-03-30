BID: ‘Cartera activa para agua y saneamiento en Panamá ronda los $1,200 millones’

El incremento es proporcional al crecimiento de la población y al aumento del PIB de los países. A medida que mejoran las posibilidades económicas de las familias y se fortalecen los sectores productivos, los requerimientos de agua se incrementan de manera exponencial. A nivel regional, la demanda se distribuye aproximadamente en un 70% para uso agrícola, un 20% para uso industrial y un 10% para consumo humano. Panamá presenta un caso distinto debido a su enfoque en los servicios, donde el uso agrícola representa cerca del 45%. Esta situación plantea retos importantes: no solo debemos cuidar el agua en el hogar, sino asegurar la eficiencia en la agricultura e industria. Además, es vital garantizar que las descargas de estas actividades productivas se realicen adecuadamente en los cuerpos de agua para preservar su calidad frente al crecimiento de la demanda.