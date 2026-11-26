La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó este jueves 26 de noviembre que fue víctima de un ciberataque delictivo que derivó en el acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial almacenada en sus sistemas. La confirmación oficial se dio a través de declaraciones de un portavoz de la FIFA recogidas inicialmente por la agencia Reuters.

“La FIFA confirma que ha sido víctima de un ciberataque que resultó en el acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y comercial”, confirmó la entidad regidora del balompié. Además en su pronunciamiento, el organismo rector del fútbol mundial condenó la adquisición y publicación ilícita de los archivos, calificando el hecho como una violación a la privacidad, e indicó que trabaja junto a las autoridades competentes y organismos encargados de hacer cumplir la ley para investigar lo ocurrido. De acuerdo con fuentes cercanas al caso citadas por Reuters, los atacantes lograron vulnerar el entorno de la entidad mediante la suplantación de identidad de miembros del personal (y no a través de una falla técnica directa en los servidores), comprometiendo menos del 0.1 % del volumen total de datos que conserva la organización.

Asimismo, dichas fuentes precisaron que entre los archivos expuestos no figuran documentos vinculados con el proyecto abandonado FIFA Forward Enterprise (FFE), relativo a la fallida venta de una participación comercial de la Copa del Mundo a inversores privados. La intrusión fue reivindicada días atrás en redes sociales y foros clandestinos por un grupo denominado Handsome Boy Hacking Club (HBHC), el cual aseguró haber sustraído más de 12 gigabytes de información (incluidos presuntos registros financieros, documentos legales, expedientes de gobernanza interna y datos de identidad e inmigración) tras un intento fallido de extorsión contra el organismo.

Hasta el momento, la FIFA no ha verificado de manera independiente el volumen ni la totalidad del contenido alegado por los ciberdelincuentes, ni ha detallado el número exacto de personas u organizaciones afectadas.

¿Es un episodio aislado?