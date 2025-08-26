Futbolista Luis Choy sufre grave accidente en autopista Panamá - Colón

El futbolista panameño Luis Leandro Choy Anaya, de 29 años, resultó gravemente herido la noche del lunes 25 de agosto tras sufrir un accidente de tránsito en la autopista Panamá - Colón.

Choy colisionó con una mula que circulaba sin iluminación trasera, lo que provocó un fuerte impacto. Tras el suceso, fue trasladado de urgencia al Hospital Manuel Amador Guerrero, donde su estado de salud ha sido reportado como delicado.

El mediocampista, que actualmente se encuentra sin club, fue dado de baja por el Umecit FC el pasado 1 de julio. Formado en las categorías inferiores del Sporting San Miguelito, Choy ha tenido una carrera con pasos por equipos nacionales e internacionales, entre ellos Willy Serrato (Perú), Alianza FC, San Francisco FC, Atlético Huila (Colombia), Veraguas CD, CD Universitario y FC Desamparados (Costa Rica).

Aunque no llegó a debutar con la selección mayor, fue convocado en 2019 para un partido de la Liga de Naciones de Concacaf, siendo en ese momento uno de los volantes de contención más prometedores de la Liga Panameña de Fútbol. Actualmente, su ficha tiene un valor estimado de 58 mil dólares según Transfermarkt.