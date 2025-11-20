Infantino envía carta oficial a Fepafut por la clasificación de Panamá al Mundial

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) envió una carta oficial al presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Manuel Arias, para felicitar a la Selección Nacional de Fútbol de Panamá por su clasificación a la Copa Mundial de 2026, que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México.

La misiva, fechada en la ciudad de Zúrich este miércoles 19 de noviembre y firmada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el secretario general, Mattias Grafström, destaca el desempeño y la determinación del equipo panameño, que alcanzó su segunda participación mundialista.

“En nombre de toda la comunidad futbolística, queremos felicitarlo por esta merecida clasificación”, expresó la carta.

En el documento también se resaltó que el logro “es testimonio del esfuerzo colectivo y la determinación inquebrantable de todos los involucrados”.

FIFA extendió sus felicitaciones a los jugadores, al entrenador Thomas Christiansen, al cuerpo técnico, a la dirigencia y a la afición panameña.

Infantino la noche de este 18 de noviembre a través de sus redes sociales ya había felicitado a Panamá por su segunda clasificación a un mundial.

El presidente de la FIFA reconoció que Panamá se ha consolidado como la potencia emergente de la región.