Otra de las casualidades que da el fútbol es que en aquel 2021, cuando el New England consiguió los 71 unidades, en el último partido de la ronda regular, jugaron casualmente contra el Inter Miami y cayeron derrotados 1-0. Si New England hubiera conseguido la victoria aquel pasado 7 de noviembre de 2021, los dirigidos por Gerardo Tata Martino no tendrían la oportunidad de conseguir el mencionado récord.

Sin embargo, el Tata Martino, confirmó en rueda de prensa antes del duelo que no harán “locuras” para intentar conseguir este récord.

“Lo tenemos al alcance de la mano. Pero si ustedes me preguntan o me preguntaban el 20 de enero si íbamos a lograr el récord de puntos y veníamos de estar afuera de los play-offs, me parecía una pregunta ilógica, pero ahora lo tenemos al alcance, lo que no vamos a hacer es locuras por esto porque en definitiva a los seis días empezamos a jugar lo más importante y sobre todo yo tengo que tener mucho cuidado”, enfatizó el técnico argentino.

En esa misma línea, también puso en duda la presencia de los jugadores que vienen de tener actividad con sus respectivas selecciones, entre ellos Lionel Messi.

“Por supuesto que la mirada principal está puesta en el próximo viernes y en función a eso analizamos qué participación le podemos dar a los jugadores que llegaron de selecciones, incluido Leo”, lanzó.