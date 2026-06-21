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Irán resiste y frena a una Bélgica mermada en el Mundial

Irán, espoleado por su superioridad numérica y el masivo apoyo de su afición en las gradas californianas, se volcó al ataque.
Irán, espoleado por su superioridad numérica y el masivo apoyo de su afición en las gradas californianas, se volcó al ataque. Reuters
Por
Lourdes García Armuelles
  • 21/06/2026 16:02
Con el 0-0, ambas escuadras suman un punto que sabe a poco pero mantiene intactas sus aspiraciones

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En un encuentro donde la intensidad física y las decisiones arbitrales fueron las auténticas protagonistas, las selecciones de Bélgica e Irán firmaron un vibrante pero amargo empate 0-0 en el SoFi Stadium, correspondiente a la segunda jornada del Grupo G del Mundial 2026.

El resultado deja la definición del sector al rojo vivo, premiando el orden táctico de los asiáticos y castigando la falta de contundencia europea.

Desde el silbatazo inicial, el partido avisó que no sería apto para cardíacos. Apenas al minuto 3, Romelu Lukaku vio la tarjeta amarilla tras un violento choque con el guardameta iraní Alireza Beiranvand, estableciendo el tono de un partido ríspido.

Bélgica intentó adueñarse del balón bajo la batuta de Kevin De Bruyne, pero se topó con un muro persa sumamente ordenado y listo para contragolpear.

La gran polémica del encuentro llegó al minuto 25. En una jugada de pizarra magistral tras un tiro libre, Ehsan Hajisafi filtró un balón preciso para Mehdi Taremi, quien definió con sutileza ante la salida de Thibaut Courtois.

El estadio estalló en júbilo, pero la alegría iraní fue ahogada minutos después: tras la revisión del VAR, el colegiado anuló el tanto por un fuera de juego milimétrico. El susto despertó a Bélgica, que rozó el gol con disparos de De Bruyne, bien contenidos por un monumental Beiranvand.

El guion del partido dio un giro dramático en la segunda mitad. Al minuto 66, el defensor belga Nathan Ngoy midió mal un balón dividido y cometió una dura falta que le costó la tarjeta roja directa.

Con diez hombres en la cancha, el estratega de los “Diablos Rojos” se vio obligado a replegar líneas, sacrificando a un aislado Lukaku para dar entrada al defensor Arthur Theate.

Irán, espoleado por su superioridad numérica y el masivo apoyo de su afición en las gradas californianas, se volcó al ataque. Sin embargo, la zaga belga, liderada por la experiencia de Courtois, demostró por qué sigue siendo una potencia global.

Los minutos finales fueron de pura resistencia para los europeos, que terminaron exhaustos y sufrieron la baja por fatiga de De Bruyne en el tiempo de compensación.

Con este 0-0, ambas escuadras suman un punto que sabe a poco pero mantiene intactas sus aspiraciones.

Bélgica rescata el orgullo tras jugar con uno menos, mientras que Irán demuestra que tiene los argumentos tácticos para competirle de tú a tú a cualquiera. Todo se decidirá en la última y definitiva jornada de la fase de grupos.

4:00 PM
21/06/2026

Finaliza el partido 

3:58 PM
21/06/2026

Remate de Bélgica 

3:53 PM
21/06/2026

Posición adelantada de Bélgica

3:52 PM
21/06/2026

Cambio de Bélgica

3:50 PM
21/06/2026

El balón a corto defensivo

3:50 PM
21/06/2026

Cambio de Irán 

Sale Ezaith 

3:43 PM
21/06/2026

Saque lateral a favor de Irán 

3:32 PM
21/06/2026

Tarjeta roja contra Bélgica

3:31 PM
21/06/2026

Irán realiza cambios 

3:22 PM
21/06/2026

Cambio de Bélgica. 

Salir Mulier, Raqui y Alexis

3:22 PM
21/06/2026

Bélgica cerca del gol 

3:21 PM
21/06/2026

Saque de meta  a favor de Irán

3:18 PM
21/06/2026

Tiro libre a favor de Irán 

3:18 PM
21/06/2026

Irán realiza ataque de porteria de Bélgica

 

3:16 PM
21/06/2026

Bélgica pierde una oportunidad de gol

3:14 PM
21/06/2026

Saque de esquina para Bélgica 

3:14 PM
21/06/2026

Saque de esquina de Bélgica

3:14 PM
21/06/2026

Salida de atención del 10 de Bélgica 

3:12 PM
21/06/2026

Tiro libre a favor de Bélgica

2:56 PM
21/06/2026

Finaliza el primer tiempo

2:41 PM
21/06/2026

Intento frustrado de gol de Bélgica

2:37 PM
21/06/2026

Corte defensivo de Bélgica

2:33 PM
21/06/2026

Tarjeta amarilla para Irán 

2:29 PM
21/06/2026

Pausa de hidratación 

2:29 PM
21/06/2026

El arquero de Irán ataja un pase de gol de Bélgica

2:27 PM
21/06/2026

Gol anulado de Irán

2:25 PM
21/06/2026

Gol de Irán

2:18 PM
21/06/2026

Irán vuelve atajar otro intento de gol de Bélgica

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21/06/2026

Bélgica hace otro intento de acercamiento a la porteria iraní

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21/06/2026

Bélgica busca el ataque en la porteria iraní

2:15 PM
21/06/2026

Posición adelantada de Irán

2:14 PM
21/06/2026

Saque de esquina flojo de Irán

2:14 PM
21/06/2026

Irán pierde la oportunidad de su primer gol 

2:13 PM
21/06/2026

La pelota queda suelta en la porteria de Bélgica

2:12 PM
21/06/2026

Tiro favorable a favor de Irán

2:10 PM
21/06/2026

Falta del conjunto iraní

2:10 PM
21/06/2026

Bélgica hace otro ataque a la porteria

2:09 PM
21/06/2026

Irán busca la proyección 

2:09 PM
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El arquero de Irán atrapa un intento de gol

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Bélgica saque remate

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El quipo Belga roba la pelota

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Cuerpo médico de Irán atiende a su portero

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