Irán resiste y frena a una Bélgica mermada en el Mundial

Irán, espoleado por su superioridad numérica y el masivo apoyo de su afición en las gradas californianas, se volcó al ataque. Sin embargo, la zaga belga, liderada por la experiencia de Courtois, demostró por qué sigue siendo una potencia global. Los minutos finales fueron de pura resistencia para los europeos, que terminaron exhaustos y sufrieron la baja por fatiga de De Bruyne en el tiempo de compensación.Con este 0-0, ambas escuadras suman un punto que sabe a poco pero mantiene intactas sus aspiraciones. Bélgica rescata el orgullo tras jugar con uno menos, mientras que Irán demuestra que tiene los argumentos tácticos para competirle de tú a tú a cualquiera. Todo se decidirá en la última y definitiva jornada de la fase de grupos.