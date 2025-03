El jefecito , como también es conocido Mascherano en su etapa como jugador, reveló en conferencia de prensa previo al partido contra el Cavalier de Jamaica por la ida de los octavos de la Copa de Campeones de la Concacaf, que aún no tiene decidido si Messi tendrá minutos en el duelo.

“La probabilidad es como con el resto de los jugadores vamos a ver qué decisión tomamos mañana. A día de hoy no tengo confirmado 100% el equipo. (Messi) Está entrenando, entrenó ayer, entrenó hoy, está bien de salud e iremos viendo lo que nos conviene”, resaltó Mascherano.

En esa misma línea, el nuevo entrenador del Inter Miami confirmó que antes de los partidos habla con los jugadores para conocer su estado físico y en base a ello tomar la decisión de confeccionar la lista de convocados y el once titular de cada encuentro.

“No puedo venir a hacerme el dueño de la verdad ni mucho menos. Todas las decisiones que tomamos de acuerdo con los descansos de ciertos jugadores tienen que verlo y consensuarlo con ellos. No voy a estar mintiendo. Claramente vamos a ir de acuerdo a sus sensaciones. Tenemos que escuchar al jugador, esa es la realidad”, aseguró el argentino.

Esta no sería la primera vez que Mascherano le daría descanso a Messi. El delantero, de 37 años, no disputó el partido anterior del Inter Miami frente al Houston Dynamo en Texas. El entrenador había argumentado que Messi fue dado de baja por descanso y que no sufría ningún tipo de lesión o molestia física.