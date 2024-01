No todo en la vida es para siempre, por ello la mañana de este viernes 26 de enero quizás sea una de las más difíciles para todos los fanáticos del Liverpool. El técnico Jürgen Klopp afirmó que no continuará ligado al equipo cuando termine la actual temporada.

“No tengo ningún problema ahora mismo, pero estoy consciente de que no puedo hacer el trabajo una y otra vez. Cuando llegue aquí era un tipo normal y lo sigo siendo, pero no he tenido una vida normal. No quiero esperar a ser tan longevo para poder experimentar esa vida y necesito probarla aunque sea para saber como es”, señaló Klopp.