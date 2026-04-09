La FIFA designó a los árbitros para el Mundial sin ningún panameño en la nómina

Quedan pocos días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y poco a poco se van conociendo más detalles de cara a la cita mundialista. La FIFA reveló este jueves 9 de abril la nómina de árbitros que estarán ejerciendo durante el Mundial, en la que se destaca la ausencia de árbitros panameños.

Este es un punto de inflexión, debido a que en los últimos años se ha criticado de manera energética el desempeño que han tenido los colegiados en la Liga Panameña de Fútbol. El panameño que tenía más números de llegar a la cita mundialista era Fernando Morón, sin embargo no fue incluido en la lista final.

El último panameño en ser incluido en una lista de árbitros para un Mundial fue John Pittí, quien estuvo en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. En aquella edición también estuvo Gabriel Victoria, sin embargo estaba enlistado como cuarto árbitro o árbitro de reserva. Pittí estuvo como cuarto árbitro en el partido entre Uruguay y Arabia Saudita.

La FIFA hizo un llamado de un total de 52 árbitros, 88 asistentes y 30 asistentes de vídeo para esta cita que dará comienzo el 11 de junio. Por parte de la Concacaf, un total de nueve árbitros centrales fueron escogidos, entre ellos el salvadoreños Iván Barton. Estados Unidos es el país con más árbitros de la zona con dos, Ismail Elfath y Tori Penso. Mientras que por México irán César Ramos y Katia García, siendo esta la primera árbitra de la región en llevar las órdenes del partido en un torneo mundialista.

Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, declaró que “los árbitros designados son los mejores del mundo. Formaron parte de un grupo más amplio de árbitros que se identificó y supervisó durante los últimos tres años. Han asistido a seminarios y arbitrado distintos torneos de la FIFA. Además, se ha evaluado con frecuencia su rendimiento en partidos nacionales e internacionales”.

“Los árbitros seleccionados han recibido y seguirán recibiendo un amplio apoyo de nuestros preparadores físicos y personal médico, incluidos fisioterapeutas y un especialista psicológico. Nuestro objetivo es garantizar que estén en óptimas condiciones físicas y mentales cuando lleguen a Miami el próximo 31 de mayo”.

En esa misma línea agregó que “el Mundial de este año será el más grande de la historia: participarán 48 selecciones y se disputarán 104 partidos, con el alcance geográfico más amplio del torneo hasta la fecha. Se trata del mayor Team One de la FIFA de todos los tiempos, con 41 árbitros más que en el Mundial de Catar 2022. Cada uno de ellos debe estar preparado para ser designado para un partido y contribuir activamente a garantizar que el arbitraje del Mundial sea todo un éxito. Se han seleccionado seis árbitras, lo que mantiene la tendencia iniciada hace cuatro años en Catar, en nuestro empeño por seguir desarrollando el arbitraje femenino”.

El exárbitro también se refirió a la tecnología que se estará implementando durante el Mundial y que le ayudará a los árbitros. “Al igual que en ediciones previas del Mundial, la tecnología será muy importante para ayudar a los equipos arbitrales en la toma de decisiones. Se utilizará la detección automática de goles, una versión mejorada de la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego y la tecnología del balón conectado. Además, por primera vez en la historia del Mundial, el uso de nuevas tecnologías ofrecerá a los aficionados la visión de las jugadas que tienen los árbitros desde el terreno de juego”, destacó.

Por otra parte, Massimo Busacca, director de la Subdivisión de Arbitraje de la FIFA, señaló que “la preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzó inmediatamente después de Catar 2022, con un programa estructurado que incluyó la celebración de seminarios, talleres y un proceso de supervisión continua. A lo largo de este periodo, todos los candidatos fueron evaluados de cerca por los instructores de la FIFA, preparadores físicos, médicos y fisioterapeutas, y recibieron apoyo integral para garantizar que alcancen los más altos estándares posibles en el torneo”.

La distribución de los árbitros está conformada de la siguiente forma: 15 de la UEFA, 12 de Conmebol, nueve de Concacaf, ocho de la AFC, siete de la CAF y uno de la OFC.