Detrás de la elección de Ángela Russo y los temas pendientes en la Defensoría

Se conoció que la nueva defensora no asumió sus funciones inmediatamente, sino que planea empezar desde el próximo lunes.La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia tendrá la responsabilidad de velar por el respeto de los derechos humanos de los panameños y panameñas, especialmente de población vulnerable como personas con discapacidad, personas LGBTIQ+, pueblos originarios, afrodescendientes, mujeres e individuos cuyos derechos hayan sido violentados por organismos estatales.El ojo público estará especialmente enfocado en que postura adoptará en temas que puedan afectar al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, quien se mantiene asilado en Colombia luego de denunciar persecución política.Para la diputada Prado, es también momento de que la ciudadanía se mantenga vigilante de temas claves de interés nacional. 'Ahora toca pedirle a la ciudadanía que esté vigilante frente a lo que viene: escogencia del Magistrado del TE, Bioetanol, Reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea, Reformas Electorales y Descentralización, entre otras', acotó.El próximo 1 de julio inicia un nuevo período en la Asamblea Nacional, y con él la elección de un nuevo presidente o presidenta del Legislativo. El año pasado, el panameñista Jorge Herrera contó con el apoyo de los diputados de Vamos para hacerse con la presidencia. Este año, la elección de Russo parece evidenciar un cambio en las alianzas, o cruce de intereses. Aún no se conocen quiénes serán los postulados en esta ocasión. Vamos, a pesar de ser la bancada más grande, no ha tenido la presidencia de la Asamblea. Para lograrla, necesita el apoyo de partidos políticos tradicionales. En unos meses se conocerá el resultado del eterno matraqueo legislativo.