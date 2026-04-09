Detrás de la elección de Ángela Russo y los temas pendientes en la Defensoría

La elección de Ángela Russo como defensora del Pueblo se logró con 37 votos a favor, gracias al apoyo de las bancadas del oficialista Realizando Metas, Cambio Democrático, el Partido Panameñista y la bancada mixta. Las bancadas de la coalición Vamos, Seguimos y el Partido Revolucionario Democrático (PRD) dieron sus votos a Rodrigo Alberto García Rodríguez, sumando 31. El diputado perredista Jairo Salazar, rompió con la línea de su bancada, postulando a Giselle Annette Emiliani Duque.

Detrás de esta elección, que se extendió hasta las 10 de la noche del miércoles, hubo un extenso matraqueo y negociación entre las bancadas. En el pleno legislativo se observó especialmente a los diputados Roberto Zúñiga y Luis Duke conversar extensamente con Benicio Robinson y Raphael Buchanan del PRD, quienes finalmente respaldaron primero el informe de mayoría, que fijaba una lista de siete candidatos excluyendo a Russo, y luego al aspirante García.

García, junto con otros aspirantes, se mantuvo en las gradas del pleno legislativo hasta el final. En las gradas había también otros aspirantes, así como personas que expresaron su apoyo o descontento con los votos y pronunciamientos de los diputados. Eran particularmente vocales en su apoyo a las declaraciones de Buchanan, quien cuestionó duramente al diputado Luis Eduardo Camacho, autor del informe de minoría de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales que logró abrir el compás a Russo para ser postulada.

Al final, prevaleció el voto mayoritario, dejando un sabor amargo en muchos diputados que se opusieron a la postulación y calificaron a Russo de “ungida”.

“Fue un resultado ya esperado, donde hicieron hasta lo imposible e incluso en algún punto hasta ilegal, para dejar confirmado que había una candidatura definida desde el primer día”, apuntó la diputada Janine Prado. “El mérito perdió frente al padrinazgo y el pueblo panameño es quien más pierde, al entender el rol que debe jugar un Defensor del Pueblo”, lamentó.

“Esperemos que realmente pueda representar a los panameños. Lastimosamente el proceso de elección a mi juicio no es el mas correcto cuando viene gestado del Ejecutivo de turno”, reflexionó el diputado Jhonathan Vega. “¿Qué sentido tiene que las personas con trayectoria en derechos humanos y demás participen si ya hay una persona ungida?”, cuestionó.