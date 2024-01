Una de las que más afectadas será la Premier League. De los 20 equipos que integran la liga, 17 equipos tendrán que ceder al menos un jugador para una de estas dos competiciones. En total, 39 jugadores (31 africanos y ocho asiáticos) no estarán al menos durante el inicio de esta segunda mitad del torneo en Inglaterra, siendo el Nottingham Forest el club más perjudicado al ceder seis de sus futbolistas.

El Brentford (cuatro) y Wolverhampton (cuatro) completan los equipos que más jugadores perderán durante gran parte de este mes de enero. El Big Six de Inglaterra no se verá tan afectado, siendo el Tottenham Hotspur el que más jugadores aporten para la Copa Africana y la Asiática. Paper Sarr (Senegal), Heung-Min Son (Corea del Sur) e Yves Bissouma (Malí) no estarán disponibles para el club londinense y se incorporarán al club a medida que sus selecciones vayan siendo eliminadas en el torneo.