El lateral derecho de 26 años llega para reemplazar, en un futuro no muy lejano, a Dani Carvajal , quien se recupera de una lesión importante de rodilla y no estará presente para esta competición. Sumado a ello, el inglés cubrirá el hueco que ha dejado la salida de Lucas Vázquez.

“Estoy muy emocionado de estar aquí. Se respetan los trofeos y la historia que tiene el Real Madrid. Siempre he admirado a sus jugadores y al club. He crecido viendo ganar a este club tres Champions seguidas. Es un motivo muy importante por el que quería ser parte de su historia y de su éxito” , expresó el inglés.

“Cuando viajo por Europa me di cuenta de que el nombre es complicado. Me llaman Arnold, Alexander, Trent, Alex... así que he decidido hacerlo más fácil, poner mi nombre a la espalda y como me llama la gente”, reveló el nuevo jugador blanco.