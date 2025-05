Alexander-Arnold confirma que no seguirá en el Liverpool

El lateral inglés Trent Alexander-Arnold ha anunciado este lunes que no continuará en el Liverpool una vez finalice su contrato a final de temporada.

El jugador, que lleva más de veinte años en el club de Anfield, comunicó en redes sociales su intención de agotar su contrato, que vence el próximo 30 de junio, de manera que será libre de firmar con quien quiera, apuntando todos los focos al Real Madrid.

“Después de veinte años en el club, es la hora de confirmar que me iré al final de esta temporada”, aseguró el defensa. “Esta es sin dudas la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Sé que muchos os habéis preguntado el motivo y os sentís frustrados de que no haya hablado de ello antes, pero mi intención siempre ha sido la de estar concentrado en el mejor interés del equipo, que era ganar la Premier League”.

“Este club ha sido mi vida entera, mi mundo entero durante veinte años. Desde la cantera hasta ahora, el amor y el apoyo que he sentido de todo el mundo, tanto dentro como fuera del club, se quedará conmigo para siempre”, ha dicho.

“Siempre estaré en deuda con vosotros, pero nunca he experimentado nada y esta decisión es para probar un nuevo reto, sacarme de mi zona de confort y llevarme al límite personal y profesionalmente. Lo he dado todo durante estos años. Desde lo más hondo de mi corazón quiero daros las gracias a todos, a mis entrenadores, mis compañeros, los trabajadores del club y los aficionados. Ha sido un honor vivir estos sueños juntos y nunca olvidaré los momentos especiales que hemos pasado. Mi amor por este club nunca morirá”, ha añadido.

Todo apunta a que Alexander-Arnold, de 26 años, confirmará su fichaje por el Real Madrid en los próximos días y que, por tanto, se unirá así a su amigo Jude Bellingham en el club blanco.