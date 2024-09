Leverkusen y Bayern miden sus fuerzas en el gran duelo de aspirantes a la Bundesliga

Bayern Múnich y Bayer Leverkusen, aspirante y campeón, primero y segundo de la Bundesliga, se enfrentan en el partido más esperado de Alemania en la quinta jornada en un duelo que puede comenzar, a pesar de estar aún en el arranque de curso, a esclarecer lo que deparará un campeonato que los bávaros se han empeñado en reconquistar.

Los de Vincent Kompany son el único equipo de las grandes ligas europeas que cuentan por victorias todos y cada uno de sus encuentros disputados hasta la fecha. Ni en liga, ni en Copa ni en Liga de Campeones ha habido equipo que haya podio siquiera sacarle un empate a los del belga.

Prácticamente sale a goleada por partido, con auténticas exhibiciones como las protagonizadas ante el Holstein Kiel o el Werder Bremen en el campeonato nacional o, la más escandalosa de todas, la del estreno en la competición europea ante el Dinamo de Zagreb, saldado con un hiperbólico 9-2.

Para el duelo del sábado en el Allianz Arena, los bávaros recuperarán previsiblemente para la portería a su capitán, el veterano Manuel Neuer, suplente en el encuentro anterior en Bremen por precaución después de su sustitución en el debut continental por un choque fortuito con un rival en una salida a medio campo.

Kompany podrá contar con todos sus efectivos, a excepción del aún lesionado lateral derecho croata Josip Stanisic, cuyo regreso se prevé en poco tiempo, y del también defensa diestro francés Sacha Boey.

Sí contará el Bayern con el resto de su artillería ofensiva, liderada por un Harry Kane en absoluto estado de gracia, que totaliza diez goles en los seis partidos del arranque, y el vertiginoso Jamal Musiala, el mayor generador de fútbol de cuantos estiletes dispone Kompany en las filas del gran aspirante de la ‘Meisterschale’.

En frente aguarda el vigente poseedor de la emblemática de la ensaladera de campeón. El conjunto dirigido por el español Xabi Alonso se presenta en el coliseo muniqués tras haber tenido que recurrir a la épica para salvar un encuentro que se le había complicado en exceso, en casa ante el Wolfsburgo. El 4-3 final anotado por el extravagante Boniface evitó que los de la aspirina llegaran al Allianz en una tesitura ya comprometida en su sueño de reeditar el histórico título.

No obstante, la inesperada derrota en casa en la segunda jornada ante el Leipzig, la cual puso fin a una racha de año y medio sin caer en competiciones germanas, obliga a ‘Die Werkself’ a no perder el pulso con un rival que no concede tregua alguna. Ambos conjuntos entablarán un duelo en todo lo alto antes de su segundo asalto en Liga de Campeones ante Aston Villa y Milan.

La quinta jornada precisamente la abre uno de los que está llamado a figurar entre el grupo de los candidatos al entorchado, el Borussia Dortmund, que recibe al Bochum el viernes con marejada de fondo tras la contundente derrota sufrida el pasado domingo ante el Stuttgart.

Los cinco goles que se llevaron los de Nuri Sahim del MHPArena obligan a los ‘Borussers’ a mostrar una reacción acorde a la magnitud del agravio. El Bochum, con un solo punto cosechado en las primeras cuatro jornadas de liga y antepenúltimo de la tabla clasificatoria, parece el la víctima propiciatoria para que el vigente subcampeón de Europa recupere sensaciones antes de la segunda jornada de la máxima competición continental frente al Celtic de Glasgow.

Los otros dos equipos alemanes de ‘Champions’, el Leipzig, que acumula tres partidos consecutivos sin ganar, y el Stuttgart, reforzado tras su buena imagen en el Bernabeu y su aplastante victoria ante el Borussia, se enfrentarán, respectivamente, a Augsburgo, en casa, y Wolfsburgo, a domicilio.

Los partidos de la quinta jornada de la Bundesliga se distribuirán de la siguiente forma

Viernes: Borussia Dortmund-Bochum (20:30)

Sábado: Maguncia-Heidenheim, Borussia Mönchengladbach-Unión Berlín, Leipzig-Augsburgo, Friburgo-St. Pauli, Wolfsburgo-Stuttgart (15:30) y Bayern Múnich-Bayer Leverkusen (18:30)

Domingo: Holstein Kiel-Eintratch Fráncfort (15:30) y Hoffenheim-Werder Bremen (17:30).