Este caso sorprende mucho porque Echeverrí no supera los 10 partidos con el primer equipo del River Plate. Aún no sabe lo que es golear con los Millonarios, como también se conocer el club argentino y ya tiene prácticamente las maletas hechas para Inglaterra. El joven, de 18 años, afirmó recientemente que no renovará su actual contrato y espera concretar su salida al equipo de Manchester.