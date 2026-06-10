Los récords históricos que pueden ser superados en el Mundial 2026

<b>El mayor asistente del certamen</b>Pelé, el considerado mayor talento en toda la historia del fútbol brasileño, dejó la marca en alto en cuanto a las asistencias con 10 asistencias. Sin embargo, Messi está a tan solo dos asistencias de empatar esta cifra.Desde Alemania 2006 que debutó el argentino en una Copa del Mundo, Messi ha registrado ocho asistencias, por lo que está cerca de conseguir un nuevo hito en el torneo mundialista.<b>Más vallas invictas</b>Los porteros tampoco se quedan atrás y el belga Thibaut Couitois tiene por delante poner su nombre en letras doradas. El belga ha podido dejar su portería en cero en siete ocasiones y está a tan solo tres del récord logrado por el inglés Peter Shilton y el francés Fabien Barthez. Ambos dejaron 10 partidos su portería en cero y ahora el portero del Real Madrid tiene la oportunidad de empatar este hito.Courtois enfrentará a Egipto, Irán y Nueva Zelanda en la fase de grupos en el Mundial 2026.