Los récords históricos que pueden ser superados en el Mundial 2026

Los récords están para romperse y esta Copa Mundial de la FIFA 2026 hay varios de ellos que pueden quedar en la historia. Esta cita mundialista, más allá de todas las polémicas extracancha que han ocurrido, promete ser uno que quedará marcado en el libro de los récords.

Partiendo por el hecho de que puede ser el último Mundial de grandes figuras como Lionel Messi, Luka Modric, Neymar Jr. o Cristiano Ronaldo. Aunque a este último lo colocan para la cita del 2030 con Portugal. Recientemente el entrenador de la selección lusa, Roberto Martínez, señaló que Cristiano podría “tranquilamente” llegar a jugar otro Mundial, si así lo desea. “Es un espectáculo verlo jugar: un jugador con muchísima calidad, que representa al fútbol sudamericano, al argentino. Que disfrute, porque puede ser su último Mundial. Puede ser... su último Mundial”.

Añadió que, “creo que sí puede tranquilamente. Se cuidan tanto que al final pueden jugar más, tanto él como Cristiano”, destacó.

Justamente el portugués, como algunos de los jugadores citados anteriormente tienen entre ceja y ceja poder llegar a romper algunos récords para este Mundial 2026.

Máximo goleador del torneo El histórico alemán, Miroslav Klose terminó su carrera mundialista en Brasil 2014 coronándose campeón del mundo. En esa cita también colgó su nombre en el libro de los récords al ser el máximo goleador del torneo con 16 tantos. Lionel Messi y Kylian Mbappé acechan esta marca que podrían romper en este Mundial. El argentino suma 13 goles, mientras que el francés 12, por lo que podría ser cuestión de tiempo para alcanzar al campeón del mundo en Brasil 2014.

Jugador con más victorias De igual forma, Klose encabeza esta lista como el jugador con más triunfos en toda la historia en los mundiales. Con los teutones, en cuatro participaciones mundialistas, el alemán llegó a las 17 victorias. Con su selección fue subcampeón en Corea-Japón 2002, se quedó con el tercer lugar en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, mientras que se colgó con el primer puesto en Brasil 2014.

Messi, por otro lado, están a tan solo un triunfo de empatar esta marca. El argentino suma 16 victorias con la albiceleste y tiene como mínimo tres encuentros para empatar o superar esta marca. Argentina tendrá a rivales Jordania, Argelia y Austria en esta primera fase.

El primero en marcar en seis mundiales distintos Cristiano tiene entre ceja y ceja no solo llegar a ser uno de los primeros futbolistas en jugar seis mundiales, sino en convertirse en el primero en marcar en cada uno de ellos.

El luso es el único en estos momentos que está al alcance de dicha cifra. En Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 marcó un tanto. En Rusia 2018 superó su registro personal al sumar cuatro anotaciones en cuatro partidos, mientras que en Catar 2022 tan solo rompió las redes en una ocasión.

Portugal tiene como rivales a Uzbekistán, República Democrática de Congo y Colombia en la fase de grupos.