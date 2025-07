Vázquez no pudo contener las lágrimas al momento que le tocó hablar ante el público en su despedida como jugador del Real Madrid.

“Este es uno de los días más importantes de mi vida y quiero empezar dando las gracias a la afición, gracias por cada aplauso y cada gesto de apoyo, me habéis hecho sentir en casa. He tenido el privilegio de compartir vestuario con leyendas y de levantar títulos, pero sobre todo he sido feliz. Me he sentido valorado, respetado y querido. Gracias por permitirme cumplir mi sueño”, dijo Vázquez.