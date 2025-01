“Hay que hacer autocrítica no estuvimos a la altura, el fútbol no es de merecimiento es de demostración. Tenemos que aprender de eso nadie te regala nada. El año pasado nos habíamos puesto la marca como club de pelear por todos los títulos, nos queda la sensación y espina de no cumplir con lo que queríamos”, lanzó.

Sobre su adaptación señaló que “nunca me gustó la excusa de la adaptación, uno tiene que adaptarse a la liga no al revés. He hablando con ‘masche’, pero es raro porque ahora es mi entrenador. Sin embargo, no por eso se le pierde respeto, ya no hay que verlo como compañero. Él toma las decisiones en el vestuario”.