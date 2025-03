Mbappé: ‘Pensaba que el Balón de Oro sería para Vinícius’

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, afirmó este lunes, en una entrevista concedida a Le Parisien que pensaba que a su compañero, Vinícius Júnior iba a ganar el Balón de Oro y habló sobre su relación con Didier Deschamps y Nasser Al-Khelaïfi, a quien aseguró que “daría la mano” si se encontrara con el presidente del París Saint Germain.

La estrella del conjunto blanco repasó en profundidad la actualidad de su selección y del Real Madrid y se centró en varias figuras con las que comparte vestuario, como Vinícius Júnior. Mbappé desveló que esperaba que el premio que finalmente ganó Rodri Hernández estaba destinado a terminar en manos del atacante brasileño.

“¿Balón de Oro? ¿Qué es un Balón de Oro? ¿Rodri es un Balón de Oro para ti? (al periodista). Pensaba que el Balón de Oro sería para Vinícius, pero al final ha sido para Rodri. Si te lo hubiera dicho tres meses antes, me habrías dicho: ‘¿De qué demonios estás hablando?’ Hoy no sabemos a quién va a ir a parar el Balón de Oro, salvo que no hay que excluir a nadie, que se puede premiar a todos los jugadores, quizá incluso a un portero”, explicó.

Tras muchos años pretendido por el Real Madrid, este verano finalmente firmó por el club presidido por Florentino Pérez. En Francia se destacó la mala reacción de Al-Khelaïfi por la salida de su estrella. Sin embargo, Mbappé dejó claro que saludaría a su ex presidente sin ningún tipo de problema: “Por supuesto que le daría la mano a Nasser si nos enfrentamos al PSG en la Champions. No soy de los que solo se fijan en lo negativo. Sé agradecer lo que la gente me da en la vida tanto profesional como personalmente”.

Preguntado por su relación con Didier Deschamps, su seleccionador con Francia, reconoció que ha tenido alguna desavenencia con el entrenador galo. “No son secretos, son desacuerdos que la gente no tiene por qué conocer. En cualquier trabajo hay desacuerdos con los compañeros, pero eso no significa que no te gusten o que no los respetes. Si hubiera habido una ruptura, nunca habría cogido sus llamadas”.

“Todo el mundo me conoce. Si hay una ruptura con alguien, no guardo el contacto. No sé fingir. Eso no significa que en una relación nunca haya desacuerdos. Aunque yo no quiera, puede que los haya. Ahora, tengo mi educación, siempre he tenido respeto y reconocimiento por el entrenador. Fue el único entrenador en la selección francesa y me dio mi primera convocatoria. Hemos tenido éxitos juntos y nuestra relación no puede acabar en el cubo de la basura por dos o tres desavenencias que, por otra parte, no son nada graves”.

También habló sobre Antoine Griezmann, que en el mes de septiembre anunció su adiós de la selección francesa y con quien confesó tener una muy buena relación y hablar a menudo con el jugador del Atlético de Madrid. Para Mbappé, no fue una sorpresa la decisión que tomó de dejar de jugar con Francia: “Hablé con él antes de que lo dejara. No sólo sabía que iba a dejarlo, sino que también me explicó por qué. No me cogió por sorpresa cuando anunció su marcha”.

Asimismo, dijo tener una debilidad especial por el hijo de Griezmann, Amaro, de que afirmó que es “un fanático del fútbol” que le recuerda a él “cuando era pequeño” e insistió en la buena relación que mantiene con el atacante del Atlético de Madrid.

“Estamos en una ciudad en la que nuestros dos equipos son auténticos rivales. En Francia, la gente no sabe lo que es tener dos equipos rivales en la misma ciudad. Antoine y yo tenemos muy buena relación. Ya me ha invitado a su casa a una barbacoa en varias ocasiones. Pero en Madrid es imposible hacerlo antes del doble enfrentamiento. Todavía no ha ocurrido, pero seguro que ocurrirá, porque vivimos uno al lado del otro, en la misma casa”.

Por último, tuvo palabras para Zinedine Zidane. Fue preguntado por si el exentrenador del Real Madrid podría ser el sucesor ideal de Deschamps en la selección francesa y opinó que esa respuesta solo la puede dar el presidente de su federación.

“¡Es Zinedine Zidane! Pero como ya he dicho, es Philippe Diallo quien decidirá. Veremos qué criterios utiliza y qué decisiones toma. No sé quién le sucederá (a Deschamps). Hay un presidente de la Federación y él es quien va a tomar esa decisión. Todo el mundo habla de Zidane, así que no vamos a fingir que vivimos en una cueva y no sabemos lo que está pasando. Pero no me corresponde a mí hablar de ello”, finalizó.