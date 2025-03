Lamine Yamal: “Ganar al Atleti es un golpe sobre la mesa”

Lamine Yamal, extremo del Barcelona y autor del 2-3 contra el Atlético de Madrid (2-4), “tenía claro” que si marcaba “iba a ser en partidos importantes” como el de este domingo, según declaró el futbolista, que consideró el triunfo como “un golpe sobre la mesa” al ser “líderes” con “un encuentro menos”.

“Al final, era un partido muy importante. Ganar al Atleti hoy es un golpe sobre la mesa. Nos poníamos líderes con un partido menos. Muy contentos”, expresó a ‘Dazn’, donde desveló que estaban “en el vestuario todos juntos” celebrando la victoria y “disfrutando”.

Suyo fue el 2-3 que marcó la diferencia. “Tenía claro que si marcaba iba a ser en partidos importantes. El equipo me ha necesitado hoy, he marcado el 2-3 y ha sido un gol importante. Desde que el balón estaba en el otro lado ya estaba viendo que Gallagher se estaba alejando de mí, he chutado y por suerte ha entrado”, declaró.

“Al final, de la rabia e importancia que no estábamos cómodos, hemos sacado nuestra mejor cara. El gol de Lewandowski ha sido muy importante, el de Ferran también, que ha sido el empate, y el gol mío y el cuarto de Ferri han salido solos”, añadió.