‘¡Me voy del equipo!’: El monumental enojo de Vinícius en el clásico tras ser sustituido

De acuerdo con diferentes medios, el equipo blanco no se plantea sancionar a Vinícius Jr. por estos supuestos comentarios y actitud, ya que entienden su frustración, pero no quiere decir que haya gustado en el seno del club sus supuestas palabras al ser cambiado por su compatriota.Recordar que Vinícius Jr. es el tercer capitán del equipo y es por ello que desde Valdebebas aconsejan al brasileño no volver a tener este tipo de comportamiento, ya que debe poner el ejemplo como uno de los pesos pesados del vestuario.Es por ello que, desde el equipo, no se plantea alguna sanción para el seleccionado internacional. Incluso, Xabi Alonso comentó en rueda de prensa tras el encuentro que quedará zanjado en unos días, ya que se hablará del tema cuando el equipo retome los entrenamientos este miércoles 29 de octubre.Las cosas no estarán del todo rotas entre entrenador y jugador, ya que una vez culminado el partido se puso ver a un Vinícius, sin contar su altercado con Lamine Yamal y otros jugadores del Barcelona, celebrando con los suyos y se llegó a dar la mano con Xabi Alonso.Este está siendo una de las temporadas más difíciles para el jugador de 25 años. A excepción de sus primeras dos temporadas con el club blanco, Vinícius Jr. está siendo uno de los jugadores con mayor cartel para ser sustituido durante un partido.En los 13 partidos que ha jugado esta temporada en todas las competiciones, tan solo ha completado los 90 minutos en tres de ellos. Lo positivo para él, es que ha salido desde el 11 titular en 10 encuentros y tan solo ha empezado en el banquillo en tres duelos.El brasileño estaría viviendo una nueva etapa el Madrid con Alonso a la cabeza de este proyecto. Ante las tantas figuras en ataque presentes como Rodrygo, Kylian Mbappé, Jude Belligham, Endrick, Gonzalo García, Brahim Díaz e incluso Eduardo Camavinga, quien jugó de falso extremo en los últimos minutos contra el Barcelona, Vinícius Jr. debe aprender a ser paciente y aprovechar cada minuto en el césped.