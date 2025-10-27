‘¡Me voy del equipo!’: El monumental enojo de Vinícius en el clásico tras ser sustituido

Tras este hecho, todas las cámaras se fueron con el brasileño, quien momentos después se le vio dentro del banquillo sentado alado de Andriy Lunin. El ucraniano intentó consolar al brasileño, pero parecían que sus intentos estaban siendo en vano.

Ni siquiera saludó a Xabi Alonso tras ser sustituido y se fue directamente a los vestuarios. Una actitud que no muchos futbolistas comparten tras ser cambiado en un encuentro de alta exigencia y que es visto por millones de personas en el mundo.

Entre regañadientes, a los 73 minutos de partido Vinícius abandonó el campo de juego y con un rostro de pocos amigos muy molesto por la sustitución. Según imágenes recogidas por las cámaras televisivas, el brasileño habría dicho “yo me voy del equipo. Me voy”, en un tono bastante molesto.

Durante el Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona, Xabi Alonso decidió sustituir a Vinícius Jr. del partido por Rodrygo. Lo que pasó a continuación dejó sin palabras a muchos seguidores del equipo merengue y seguramente a sus compañeros.

Otra vez Vinícius Jr. opaca los titulares de muchos sitios y esta vez no es por una gloria deportiva o un hecho que lo realce como futbolista, sino todo lo contrario.

Sin sanción por parte del club

De acuerdo con diferentes medios, el equipo blanco no se plantea sancionar a Vinícius Jr. por estos supuestos comentarios y actitud, ya que entienden su frustración, pero no quiere decir que haya gustado en el seno del club sus supuestas palabras al ser cambiado por su compatriota.

Recordar que Vinícius Jr. es el tercer capitán del equipo y es por ello que desde Valdebebas aconsejan al brasileño no volver a tener este tipo de comportamiento, ya que debe poner el ejemplo como uno de los pesos pesados del vestuario.

Es por ello que, desde el equipo, no se plantea alguna sanción para el seleccionado internacional. Incluso, Xabi Alonso comentó en rueda de prensa tras el encuentro que quedará zanjado en unos días, ya que se hablará del tema cuando el equipo retome los entrenamientos este miércoles 29 de octubre.

Las cosas no estarán del todo rotas entre entrenador y jugador, ya que una vez culminado el partido se puso ver a un Vinícius, sin contar su altercado con Lamine Yamal y otros jugadores del Barcelona, celebrando con los suyos y se llegó a dar la mano con Xabi Alonso.

Este está siendo una de las temporadas más difíciles para el jugador de 25 años. A excepción de sus primeras dos temporadas con el club blanco, Vinícius Jr. está siendo uno de los jugadores con mayor cartel para ser sustituido durante un partido.

En los 13 partidos que ha jugado esta temporada en todas las competiciones, tan solo ha completado los 90 minutos en tres de ellos. Lo positivo para él, es que ha salido desde el 11 titular en 10 encuentros y tan solo ha empezado en el banquillo en tres duelos.

El brasileño estaría viviendo una nueva etapa el Madrid con Alonso a la cabeza de este proyecto. Ante las tantas figuras en ataque presentes como Rodrygo, Kylian Mbappé, Jude Belligham, Endrick, Gonzalo García, Brahim Díaz e incluso Eduardo Camavinga, quien jugó de falso extremo en los últimos minutos contra el Barcelona, Vinícius Jr. debe aprender a ser paciente y aprovechar cada minuto en el césped.