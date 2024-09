Murillo, quien llegó la temporada pasada al club francés, ha visto cómo su progresión y crecimiento dentro del equipo han estado dando sus frutos, tanto, que se ha consolidado como un pilar en el once titular dirigido por el entrenador italiano.

View this post on Instagram

Debido a ello, Murillo fue reubicado en la cancha como jugador central, demarcación que no le fue desconocida y tuvo un buen nivel durante el duelo. “Tuvimos mucha emoción de haber podido remontar ante el Lyon estando con uno menos”.

“Me siento feliz de que el entrenador confíe en mí. Creo que he hecho buen trabajo, he jugado en las tres posiciones defensivas durante mi carrera hasta el momento”. Vale la pena recordar que Murillo, desde su arribo a Francia le ha tocado jugar como lateral izquierdo, derecho, carrilero derecho y como central en línea de tres.

De Zerbi ha aprovechado la polivalencia de Murillo y en los últimos duelos le ha dado tareas más defensivas al panameño y así lo afirmó seleccionado nacional. “Depende del sistema de juego, pero si a veces me ven un poco más defensivo es porque el entrenador confía en mí ahí”, aseguró Murillo.

El jugador de 28 años es uno de los pocos jugadores que se ha logrado asentar con un rol importante en el campeonato francés, además de Julio Dely Valdés. Dicho esto, Murillo confirmó que cuando llegó no era muy conocido, pero gracias a sus grandes actuaciones se ha ganado un papel protagónico esta temporada.

“Antes no me conocían, vengo de Panamá a una liga importante y es difícil, pero he hecho las cosas bien y por eso se habla de mi”, dijo con mucho orgullo y con una sonrisa en su rostro el panameño.