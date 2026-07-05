Multitudinario recibimiento de Cabo Verde tras su histórica gesta mundialista

La selección de Cabo Verde vivió este domingo un recibimiento histórico en Praia, tras su regreso de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Aeropuerto Internacional Nelson Mandela se convirtió en epicentro de una celebración multitudinaria, donde miles de ciudadanos se congregaron para rendir homenaje a los Tiburones Azules, protagonistas de una gesta futbolística que marcó un antes y un después en la historia del país.

La Federación Caboverdiana de Fútbol organizó la bienvenida bajo el lema “Demos la bienvenida a nuestros héroes”, y desde el propio avión se captaron imágenes de la multitud aguardando en la pista, ondeando banderas y coreando los nombres de los jugadores.

La caravana que siguió al aterrizaje recorrió barrios emblemáticos de la capital hasta Quebra Canela, donde se realizó un homenaje oficial junto a autoridades nacionales.

La jornada coincidió con el 51.º aniversario de la independencia, convirtiendo la celebración en una doble fiesta de orgullo nacional.