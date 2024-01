Nasser al Khelaifi: ‘Todo lo que hemos hecho ha sido legal’

“En Francia, no hay marco legal para la compra de cláusulas liberatorias y cuando quieres comprar una tienes que ir a los responsables en Francia, el gobierno. Es normal. Si no lo pides, eres estúpido. No hay ninguna ley, por eso no entiendo por qué la gente se inventa esto. Todo es legal, todo es transparente. No necesitamos ninguna ayuda”.

Todo lo que hemos hecho ha sido legal. Puedo confirmarlo. No íbamos a hacer nada ilegal. A veces hay cosas que son legales, pero moralmente más cuestionables... Somos el club que más impuestos paga, no sólo de Europa, sino del mundo. ¿De verdad crees que necesitamos correr el más mínimo riesgo por eso? Eso sería realmente estúpido.ir a hacer algo ilegal”, aseguró el presidente catarí.