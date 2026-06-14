Países Bajos vs Japón

Países Bajos y Japón se enfrentan hoy en el AT&T Stadium de Arlington por la primera jornada del Grupo F del Mundial 2026
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Termina el primer tiempo
El encuentro va sin ningún gol . Japón ha estado liderando la cancha.
Japón cerca de meter su primer gol
Tiro de esquina de Países Bajos
Saque de meta de Países Bajos
Tiro de esquina de Japón
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