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Fútbol

Países Bajos vs Japón

Takehiro Tomiyasu (i) de Japón calienta este domingo, antes de un partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Japón en el estadio AT&amp;T en Arlington (Estados Unidos)
Takehiro Tomiyasu (i) de Japón calienta este domingo, antes de un partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Japón en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos) EFE
Por
Lourdes García Armuelles
  • 14/06/2026 14:00

Países Bajos y Japón se enfrentan hoy en el AT&T Stadium de Arlington por la primera jornada del Grupo F del Mundial 2026

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3:49 PM
14/06/2026

Termina el primer tiempo 

El encuentro va sin ningún gol . Japón ha estado liderando la cancha. 

3:45 PM
14/06/2026

Japón cerca de meter su primer gol 

3:33 PM
14/06/2026

Tiro de esquina de Países Bajos 

3:15 PM
14/06/2026

Saque de meta de Países Bajos

3:14 PM
14/06/2026

Tiro de esquina de Japón

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