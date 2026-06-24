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Fútbol

Partido de Brasil contra Escocia partido del Grupo C

Aficionados de Brasil y Escocia se reúnen en Ocean Drive, en Miami Beach, antes del partido de la Copa Mundial de la FIFA de este miércoles.
Aficionados de Brasil y Escocia se reúnen en Ocean Drive, en Miami Beach, antes del partido de la Copa Mundial de la FIFA de este miércoles. LOKMAN VURAL ELIBOL | Anadolu via AFP
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 24/06/2026 15:47

Las selecciones de Brasil y Escocia disputan este partido de la fase de grupos. El encuentro que forma parte del Grupo C se disputa en el estadio Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami.

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