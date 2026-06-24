Partido de Brasil contra Escocia partido del Grupo C

Las selecciones de Brasil y Escocia disputan este partido de la fase de grupos. El encuentro que forma parte del Grupo C se disputa en el estadio Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami.
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