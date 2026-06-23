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Fútbol

Partido entre Uzbekistán y Portugal en el Grupo K

El juego es en la ciudad de Houston.
El juego es en la ciudad de Houston. RONALDO SCHEMIDT | AFP
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 23/06/2026 10:47
Las selecciones de Portugal y Uzbekistán se verán las caras en el NRG Stadium, ubicado en Houston, Texas. Se espera que en este partido Cristiano Rolando anote su primer gol en este Mundial 2026.

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