¡Precios de locura! Comer en el Mundial 2026 podría costar más que una entrada

La pasión por el fútbol ha llevado a miles de aficionados a viajar a Estados Unidos, México y Canadá para disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, más allá de la emoción de los partidos, los elevados precios de alimentos y bebidas dentro de los estadios se han convertido en motivo de polémica y malestar entre los seguidores. Las críticas se multiplicaron en redes sociales luego de que se conocieran los costos de algunos productos en las sedes mundialistas. Muchos aficionados calificaron los precios como excesivos y aseguraron que asistir al torneo requerirá un presupuesto mucho mayor al previsto.

Elevados precios del Mundial indignan a los fanáticos