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Fútbol

¡Precios de locura! Comer en el Mundial 2026 podría costar más que una entrada

Precios de la comida del Mundial 2026 se convierten en un lujo y desatan críticas entre aficionados
Precios de la comida del Mundial 2026 se convierten en un lujo y desatan críticas entre aficionados Foto: Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/06/2026 13:45
Los altos precios de alimentos y bebidas en algunas sedes del Mundial 2026 han provocado una ola de críticas entre aficionados, quienes consideran que disfrutar del torneo se está convirtiendo en un lujo.

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La pasión por el fútbol ha llevado a miles de aficionados a viajar a Estados Unidos, México y Canadá para disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, más allá de la emoción de los partidos, los elevados precios de alimentos y bebidas dentro de los estadios se han convertido en motivo de polémica y malestar entre los seguidores.

Las críticas se multiplicaron en redes sociales luego de que se conocieran los costos de algunos productos en las sedes mundialistas. Muchos aficionados calificaron los precios como excesivos y aseguraron que asistir al torneo requerirá un presupuesto mucho mayor al previsto.

Elevados precios del Mundial indignan a los fanáticos

De acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales, una botella de agua de un litro tendría un costo de 10.49 dólares, mientras que un churro se vendería por 10.99 dólares. Un pretzel suave alcanzaría los 13.49 dólares y el algodón de azúcar costaría 11.99 dólares.

Las bebidas tampoco escapan de la controversia. Un vaso de cerveza tradicional de 16 onzas tendría un precio de 17.99 dólares, mientras que las opciones artesanales o importadas podrían llegar a los 18.99 dólares, sin incluir impuestos ni otros cargos adicionales.

Los usuarios en redes sociales han expresado su indignación, señalando que estos costos se suman al gasto de boletos, hospedaje y transporte, lo que convierte la experiencia mundialista en un lujo para muchos aficionados que sueñan con apoyar a sus selecciones en el torneo más importante del fútbol.

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