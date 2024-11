La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) publicó a los nominados de las diferentes categorías de los premios The Best, los cuales coronan a los mejores jugadores de la temporada.

Además, Martínez se coronó con la Copa América 2024, logrando anotar nada más y nada menos que cinco goles en seis partidos. Números que dejan en evidencia la gran temporada que tuvo el Toro, pero que no fueron suficientes para ser tomado en cuenta para el premio The Best.