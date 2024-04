Se inicia la cuenta regresiva a Wembley

El PSG tampoco está pasando por sus mejores momentos. En su último partido empataron ante el Clermont Foot, equipo colista de la Ligue 1. Si bien es cierto que jugaron con un equipo totalmente alternativo (Marquinhos, Mbappé, Donnarumma, Fabian Ruíz, Vitinha y Ousmane Dembélé no salieron de inicio), en estos momentos lo único de lo que se habla alrededor del PSG es la situación contractual de su jugador estrella y uno de los capitanes, Mbappé.

Como es sabido, el delantero francés dio a conocer que no planea renovar contrato con el club y saldrá de la capital francesa hacia un nuevo equipo. Además de esto, varios medios franceses apuntan a que su relación con el técnico Luis Enrique tampoco pasa por sus mejores momentos.

“Ha llegado el momento de los grandes jugadores y estoy preparado para ello. Como es habitual, no voy a esconderme. Todos los años, este periodo es un punto de inflexión. Cuando vaya llegando el final del mes de abril tendremos una referencia más clara de la temporada que podemos hacer. Yo estoy seguro de que lo daremos todo, a partir de ahí, el resultado está en manos de Dios”, dijo Mbappé.

En varias ocasiones Luis Enrique ha sustituido a Mbappé durante los partidos y esto no ha sentado nada bien al jugador.

“Tengo muchas ganas de que llegue el duelo con él, son los partidos con los que siempre has soñado y ser parte de esto es increíble. Y si es contra Erling Haaland o contra quien sea... Tienen muchos grandes jugadores, no solo Haaland. Obviamente, es un gran delantero. Tengo muchas ganas de este partido, pero espero todos los encuentros de la misma manera, sin distinciones”, dijo Rüdiger.

El jugador del club blanco aprovechó la ocasión para hablar sobre la grandeza del Madrid como los ‘reyes de Europa’. “Con el debido respeto a los demás clubes en los que he estado, que también era grandes, creo que no se pueden comparar con el Madrid. Tiene 14 Copas de Europa. Aquí siempre se trata de ganar la Champions sin tener que decirlo. Claro que sientes la presión, ya lo viví el año pasado. Aquí tienes que estar dispuesto a llegar hasta el final. Aquí se trata de ganar. Los empates o las derrotas simplemente no son una opción”.

Por último, habló sobre su papel que está teniendo en el club. “La confianza en uno mismo tiene mucho que ver. Tienes que darle seguridad al equipo como líder defensivo. Son los criterios más importantes: hacer ruido y dar confianza al equipo”, sentenció.

Los cruces de ida de los cuartos de final de la Champions League son Arsenal-Bayern Múnich, Real Madrid-Manchester City, Atlético de Madrid-Borussia Dortmund y PSG-Barcelona.