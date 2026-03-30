Thomas Christiansen: ‘La lesión de Luis Mejía parece ser menos de lo que se esperaba’

La selección de Panamá encarará su segundo duelo amistoso contra Sudáfrica en esta ventana de la FIFA, con la mentalidad ya puesta de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se estará celebrando en Estados Unidos, Canadá y México.

Previo a ese segundo partido contra los sudafricanos en Ciudad del Cabo, Thomas Christiansen, entrenador de la selección de Panamá, habló en conferencia de prensa para dar detalles de este compromiso. El técnico dio detalles del estado físico de los jugadores Luis Mejía y Eric Davis, quienes salieron lesionados del primer amistoso disputado el pasado 27 de marzo.

Christiansen afirmó que ambos jugadores han mejorado, e incluso Davis se unió al entrenamiento grupal, mientras que Mejía hizo un trabajo específico.

No cometer los mismo errores del primer amistoso

“Hay que intentar corregir las cosas que no se hicieron en el primer partido. El aspecto del ‘jet lag’, el viaje...tuvo bastante importancia en el partido y al final sacamos un empate ante Sudáfrica con su equipo”.

Estado físico de Luis Mejía y Eric Davis

“Eric (Davis) y Luis (Mejía) están bien. Luis hizo un trabajo aparte sin ningún tipo de carga. Las sensaciones suyas son mejores, parece ser menos de lo que se esperaba y pronto lo veremos al 100%. Eric estuvo con el grupo en el entrenamiento, ha estado bien y son buenas se ñales”.

Lo que espera Christiansen para el segundo amistoso

“Quiero ver un buen partido por nuestra parte, ver las cosas que hemos trabajado, que compitamos como hemos hecho siempre. Un estadio lleno sería lo mejor y nos daría un poco de refuerzo de cara al Mundial. Aún nos queda algo de tiempo, quizás para no trabajar cosas de campo, pero si para temas individuales de los jugadores”.

De acuerdo con la Fepafut, el médico Engin Mitre, del departamento médico del ente deportivo, acompañó a Mejía para la realización de un ultrasonido para conocer más detalles de la lesión.

Los resultados arrojaron que “no hay evidencia de alguna lesión”, sin embargo cuando arribe con su club, el Nacional de Uruguay, se le aplicará una resonancia magnética para conocer el alcance exacto de la lesión. Una vez conocido esto, el portero de 35 años empezó con los trabajos de recuperación.

A pesar de esto, algunos medios han señalado que Mejía si presentó una lesión, concretamente un supuesto desgarre muscular lo que lo tendría alejado de las canchas por unas tres semanas, pero todo quedará por confirmarse una vez se haga más estudios en Uruguay.

Esta será la primera vez que el equipo panameño juegue en el estadio Ciudad del Cabo, recinto que tiene una capacidad para unos 55 mil espectadores y que fue utilizado para la Copa Mundial de la FIFA 2010, organizando hasta ocho partidos del torneo. También aquí se jugaron partidos del Campeonato Africano de Naciones de 2014.

Panamá y Sudáfrica se medirán por segunda vez en esta ventana FIFA este martes 31 de marzo a las 12:30 p.m. (hora local).