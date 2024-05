Si bien es cierto que los merengues parten con cierta ventaja, ya que el juego de vuelta se jugará en el estadio Santiago Bernabéu, no hay que olvidar que el Bayern Múnich también suele tener buenos encuentros en el feudo español. Ahora con lo estudiado en la ida, deberán tomar acciones en el siguiente enfrentamiento si desean llegar a la final de Wembley.

“Si miras sus goles y rebobinas 10 segundos no los ves venir. No siempre ves venir sus goles. A veces sí porque son situaciones claras y ves el peligro, pero otras veces no los ves venir. Todo parece que está bajo control, que el Madrid está en inferioridad numérica, pero avanzas cinco segundos y ahí los ves de repente”, explicó Tuchel antes del duelo.