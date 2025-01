Otro de los detalles que se maneja es que el Inter Miami podría hospedarse en el hotel Santa María, pero aún no está confirmado oficialmente.

En tanto, por Magic Dreams, una de las empresas que producen el evento junto con Never Say Never (NSN) y Showpro, estuvo presente David Candanedo, quien también destacó la importancia de la llegada del Inter Miami, no solo deportivamente, sino también culturalmente.