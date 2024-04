A pesar de que esta temporada está lejos de su cuota goleadora del año pasado (12 goles en todas las competencias), su aportación en los partidos está siendo más que clave para Carlo Ancelotti. “Sentí mucha ilusión después de tanto tiempo sin marcar un gol y menos en uno de estos partidos. Por dentro no tuve esa sensación porque no es el resultado que estábamos buscando, pero si te hace seguir peleando para la vuelta”, expresó el mediocampista.

El futbolista noruego no tuvo un partido cómodo y más contra su ‘kriptonita’ que es Antonio Rüdiger. El central alemán desde los primeros minutos le hizo saber que no tendría un partido cómodo e incluso en los primeros compases del encuentro le ganó en varias jugadas de mano a mano.

No logró marcar, tampoco asistir, no completó ningún regate y tan solo logró un disparo al arco en 94’ disputados. Estas son estadísticas que son completamente raras en un jugador como el noruego. Lo cierto es que en tres partidos contra el Madrid, Haaland no ha logrado marcarles un gol. Tampoco en el duelo de vuelta del año pasado que no estuvo Rüdiger, el noruego pudo decir presente en el marcador.