UEFA y Conmebol no llegan a un acuerdo y se cancela la Finalissima

Los peores pronósticos se cumplieron sobre la disputa de la Finalissima. Tanto la UEFA como la Conmebol no llegaron a un acuerdo para disputar el partido que definiría al mejor de los campeones, tanto de la Eurocopa 2024 como de la Copa América 2024.

El partido, que estaba originalmente pactado para jugarse en el estadio Lusail en Catar, finalmente quedó cancelado luego de no encontrar un recinto para el cotejo. Recordar que el partido tuvo que moverse de localidad debito a los conflictos bélicos que se están dando en Oriente Medio.

Más allá de esto, tanto la UEFA como la Conmebol estuvieron trabajando a contrarreloj para encontrar un recinto que cumpliera con todas las exigencias de logística, aforo y por supuesto que gustara a ambas confederaciones.

La UEFA manifestó su idea de jugar el partido en el estadio Santiago Bernabéu, sin embargo, la Conmebol estaba exigiendo que el encuentro se jugara en territorio neutral. En un comunicado, el ente europeo señaló que propuso hasta tres opciones a la Conmebol, siendo todas negadas por el ente sudamericano.

“La primera opción consistía en disputar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original (27 de marzo), con una distribución equitativa de la afición en las gradas. Esto habría proporcionado un escenario de primer nivel, digno de un evento tan prestigioso, pero Argentina lo rechazó”.

“La segunda opción era celebrar la Finalísima a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una fecha FIFA previa a la UEFA EURO y la Copa América 2028, ofreciendo también una distribución equitativa de la afición para el partido en Madrid. Esta opción también fue rechazada”.

“Finalmente, la UEFA solicitó a Argentina el compromiso de que, si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido podría disputarse el 27 de marzo, tal como estaba previsto y anunciado el 18 de diciembre de 2025, o en la fecha alternativa del 30 de marzo. Esta propuesta también fue rechazada”, señaló en un comunicado el ente deportivo.

Tras conocerse la postura de la UEFA, la Conmebol reaccionó también señalando que no estaban de acuerdo desde un principio en jugar el partido en España. Además, propusieron jugar el partido el 31 de marzo en Italia, pero esta propuesta no fue aceptada por la confederación europea.

“Una vez descartada la posibilidad de jugar en Catar, ambas confederaciones -así como las federaciones de Argentina y España- se abocaron a la búsqueda de una solución para satisfacción de todas las partes. En este marco, salta a la vista que el planteamiento de realizar un único partido en Madrid faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una sede neutral”.