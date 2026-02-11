Uruguay 1930, la Copa Mundo es un hecho

Como elemento aglutinador el deporte no ha dejado de estar presente en el acontecer de la sociedad, obteniendo cada vez más relevancia por su impacto. En julio de 1930, hace 96 años, el fútbol era solo una brizna en la vida deportiva panameña en donde el beisbol y el boxeo primaban en las preferencias, mientras que abajo de sus fronteras, en Suramérica, Uruguay iniciaba un acontecimiento que va a marcar la agenda deportiva universal cada cuatro años: la Copa Mundial de Fútbol.Surgido en Inglaterra en los colegios públicos, la clase obrera va a hacer suyo el fútbol, por la simpleza de sus implementos y reglas, para las horas de descanso como entretenimiento. La popularización lo va a expandir, contagiando a todo el viejo continente, llegando luego a América donde arriba para calar principalmente a las orillas del Río de la Plata, donde uruguayos y argentinos lo van a abrazar.Expulsado como deporte de los Juegos Olímpicos al señalársele por el profesionalismo creciente de los jugadores, el Congreso de la FIFA de 1929, que tuvo como sede a Barcelona, decidió materializar la idea soñada de un torneo global concediéndole la sede para la primera versión a Uruguay. Era el reconocimiento al país cuya selección había ganado la medalla de oro consecutivamente en esta disciplina en los Juego Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928. El año para celebrarse era 1930, una fecha que coincidía con la celebración del centenario de su existencia como nación, pero tenía un complicado inconveniente: contaban con solo un año para prepararlo. Los charrúas asumieron el reto con orgullo y total dedicación.