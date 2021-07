Merecido homenaje al inversionista hípico Bartolomé Mafla Herrera

Obtener el triunfo en la vida no es cuestión de suerte o de una eventualidad pasajera, por el contrario, ello conlleva a un trabajo arduo y progresivo que solo culmina con la persistencia de la constancia en el propósito fin o meta trazada en ese objetivo.

Un ejemplo típico de ese éxito lo ha logrado Bartolomé Mafla Herrera, quien se hace presente con la notoriedad como un entusiasta hípico, al igual que un dirigente empresarial, cuyos logros alcanzados en estas facetas dan testimonio de esa realidad.

La administración del Hipódromo Presidente Remón , consciente de exaltar a las personas que han contribuido en el engrandecimiento y desarrollo de la hípica panameña ha incluido dentro de la cartilla de este sábado, como evento central, una prueba clásica en su honor, siendo esta la versión 10.

Cinco norteamericanas se disputarán triunfo

Dicha competencia se correrá en el quinto orden de la cartilla, con matrículas de cinco calificadas potrancas estadounidenses de tres años de edad, las cuales buscarán la mejor parte de una bolsa de 22 mil 400 dólares, sobre tendido de 1,700 metros, cotejo que tiene fijado como hora de partida a las 4:15 p.m.

BARTOLOME MAFLA HERRERA – Un triunfador con visión

El fuego sagrado en sus venas

En el ámbito hípico en el torrente sanguíneo de Mafla desde muy temprana edad corrió el fuego sagrado de esta actividad, toda vez que su padre Bartolomé Mafla González fue dueño y entrenador de sus propios caballos en el desaparecido Hipódromo de Juan Franco.

Mafla González además laboró en el departamento de mantenimiento del Hipódromo y entre los mejores ejemplares de su propiedad sobresalió ‘Lolito’.

Mafla Herrera a sus ocho años regresa de Bejuco a la ciudad capital donde empieza a trabajar en el Hipódromo cuidando caballos en el Hipo Pony, ganando tres dólares con cincuenta centésimos semanal.

Siempre optimista, trabajador y muy estudioso se levantaba a las cinco de la mañana para ir a la escuela con el sueño de ser en el futuro un hombre exitoso y con deseos de superación, propósitos que sabía de antemano que lo lograría.

Múltiples facetas en la hípica

La presencia de Mafla en la hípica panameña ha tomado participación como dueño, criador, importador, dirigente gremial y preparador, con muchos triunfos en todos los gremios de esta actividad ecuestre, como también lograr victorias de sus equinos en Norteamérica

Veterinario, quiso ser su primera misión en la hípica

Sus deseos de ser veterinario le daban impulsos a seguir adelante, cuidó caballos para ayudar a sus padres, en el Establo de su Sobrino Félix Rodríguez Mafla (QEPD) destacado entrenador de caballos y también miembro del salón de la fama del Caribe, era hijo de una de sus hermanas mayores (Felicia) y de quien aprendió los primeros pasos de entrenar caballos de carrera, luego le sigue los pasos a otros famosos entrenadores en los Estados Unidos, aprendiendo y usando el sistema norteamericano en el arte de entrenar caballos de carrera

Presidente de APPUCAPA

Fue Presidente de la Asociación de Propietarios de Pura Sangre de Carreras de Panamá (APPUCAPA) durante su presidencia se creó la figura del socio vitalicio, siendo el primero Darío Ramos Bustamante (Q.D.E.P) se rindió homenaje a todos los expresidentes de APPUCAPA a esa fecha, corrigió considerablemente las finanzas mejorando el flujo de efectivo, entregando la situación financiera satisfactoriamente, presentó un estudio donde logró disminuir de 5% a 4% la deducción a todos los dueños, poniendo así más dinero neto en manos de la familia hípica.

Dueño de muchos equinos

Con sus dos cuadras en el Hipo Remón, Bartolo’s Stable y Finca San Bartolo, ha presentado infinidades de ejemplares, sin embargo, entre ellos se destacan ‘Galanteo’, ganador del Clásico Navidad en el 2000, Balacera, ganadora de 16 carreras, Privilegiada, El Indispensable, Chambalutz vendido a los USA invicto, Siempre Bella, actualmente mejor yegua importada, Sustituta, Pow, Patrimonio, Eminencia, Don’t Paid Me, Ilustre, Can´t Lose, Gift of Friends, Ben Eurion; para mejorar la crianza trajo a Panamá a King Rontos finísimo hijo de Unbridled’s Song en Distant Roar por Storm Cat,

Triunfo fuera de fronteras

Es el segundo panameño en lograr triunfo como dueño en el hipódromo de Santa Anita en California, USA, con el caballo Insubordination, el 14 de abril de 2018, plaza muy competitiva, siguiendo como propietario de caballos en California, Miami, Kentucky y Ohio.

Exaltación al Salón la Fama

Mafla ha consagrado casi toda su vida al hipismo criollo, por cuya valiosa contribución la tarde del 21 de noviembre de 2019 su nombre quedó escrito con tinta indeleble al ser inducido al templo de los inmortales del Salón de la Fama de la Hípica Panameña, en la categoría de Pesonalidad.

Actividad profesional

Graduado en la Universidad de Panamá, con el título de Licenciado en Contabilidad, Tiene Post Grado en Tributación, graduado con honores en UNESCPA y Maestría en Tributación graduado con índice de 2.9 Cum Laude.

En enero de 1990 logra fundar su propia firma de Contadores Públicos Autorizados donde logra en muy poco tiempo convertirse en una de las firmas más cotizadas del país en Auditoría e Impuestos con clientes de todo tamaño, la cual posteriormente se une por 12 años a la firma No. 2 donde había trabajado anteriormente, regresando en calidad de socio, y hacen 15 años es el Presidente y Socio Principal en Panamá de la firma No. 8 en el mundo, ademas de ser el Vice Presidente de la firma en Latinoamérica, luego de ser Presidente de Centro America y Caribe y Presidente del Sub Comité Tecnico de Auditoría.

Es miembro activo del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, dentro del cual ha ocupado altos cargos directivos. Representó a la República de Panamá en el Panel de Tributaria del XI Congreso Nacional de Contadores 1998.

El colegio le ha otorgado múltiples homenajes, placas y reconocimientos por su trayectoria profesional. Ha sido expositor en 13 de 14 Congresos Nacionales Tributarios. Por 29 años consecutivos se le ha otorgado el Pergamino por el cumplimiento del requisito indispensable de educación continua (actualización profesional) para el Contador Público Autorizado.

Ha sido expositor de un sinnúmero de seminarios y charlas a nivel nacional e internacional en temas de auditoría, impuestos, finanzas y administración. Fue por 28 años profesor de Contabilidad Tributaria en la Universidad Santa María La Antigua (USMA).

En año 2013 lo condecoraron como asesor vitalicio de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Financieras. Se le entregó el Trébol de la excelencia por su trayectoria en la investigación, estudio y práctica profesional como Contador Público Autorizado en el XVIII Congreso de Contadores 2013.

En el mes de noviembre de 2013, en Shanghai China se le otorgo a Panamá, representado por Bartolomé Mafla Herrera el premio de Firma del año 2013. Actualmente es el Presidente y Fundador del Colegio Panameño de Tributaristas en formación. Por su gestión se incorporó un Contador Público Autorizado como Magistrado en el Tribunal Administrativo Tributario. Autor de libros y escritos sobre Contabilidad, Auditoria, Impuestos, Crédito, Finanzas

Bartolomé Mafla Herrera es un héroe, integro, honrado y trabajador que ha dejado y sigue dejando su alto nivel como persona, profesional destacado, entusiasta y exitoso inversionista que sigue apoyando a la hípica, para la cual es un honor de tener un personaje con estas virtudes.