La perseverancia y el trabajo rinden frutos al jinete criollo Miguel Martínez

En su mente, Miguel Martínez lejos de adquirir la profesión de conducir ejemplares fina sangres de carreras como su principal actividad, sin un familiar ni amigo ligado a la hípica, dio un cambio de timón a su vida laboral, para enrumbarse a lo que hoy día es: un exitoso jinete profesional.

Nacido en el corregimiento de El Llano, del distrito de Chepo, la pasión hacia las carreras de caballos se la inculcó su homólogo Héctor Garibaldo Jr., fusta que tras un accidente se retiró eventualmente mientras se reponía, y era su compañero en una empresa privada.

Garibaldo Jr. le informó sobre la existencia de la Academia de Formación de Jinetes Laffit Pincay Jr., dándole una visión del centro educativo, alegando que tenía el peso y tamaño ideal para ser un buen jinete, que si le interesaba que procediera.

A estas palabras alentadoras le puso mucho empeño, tanto así que le comunicó su interés por la profesión a su esposa, hablándole de la Escuela de Jinetes, ya que estaba buscando una alternativa para mejorar la economía de su familia, que además de su pareja suma a dos hijos.

Posterior a esto tuvo la oportunidad de hacer las diligencias, veía carreras en YouTube de Gulfstream Park y de muchos otros hipódromos, prestando un gran interés en dar inicio a esta nueva aventura.

Al tomar todo esto enserio, tuvo la oportunidad de visitar el Hipódromo Presidente Remón por primera vez un domingo del mes de diciembre, buscando las informaciones para ingresar a la Academia de Jinetes, enterándose que en el mes de marzo iniciaban las clases, no dudando en inscribirse y así iniciar como alumno la carrera como jinete en el año 2017.

Permanencia difícil en la Academia

La estadía en la Academia de Jinetes le fue muy difícil, dado que adicionalmente trabajaba para mantener a su familia.

Para subsistir en la Academia tuvo que solicitar un permiso especial, trabajando de 2:30 p.m. a 10:00 p.m., para levantarse a las 3:00 a.m. para llegar a las 5:00 a.m. al Hipódromo, para ayudar en el trabajo de los mozos de corral y luego asistir a la Escuela, quedándose muchas veces en el Hipódromo porque no tenía el pasaje, o salía muy tarde.

Miguel Martínez montando al nativo alazán ‘Capobolocco’ logró impresionante triunfo el pasado 10 de diciembre. Monroe. HPR

Esta dura faena diaria la aguantó por un año y cinco meses, restando solo tres meses para su graduación, retirándose de la Academia, toda vez que se decidió por su trabajo, porque era de allí con lo que mantenía a su hogar.

Pasando un tiempo volvió a pensar en retornar a la Academia, ya que por un trimestre no pudo graduarse.

“Hablé con mi esposa, diciéndole que finalmente quería probar si nos iba bien en la hípica, que era lo que desde el principio estuve buscando, como otra alternativa para sacar a mi familia adelante”, dijo Martínez.

Su reincorporación a la Academia fue aceptada, toda vez que la directora y el instructor Pablo Guevara le dieron la oportunidad, incorporándolo a su grupo en segundo año, para lograr su objetivo de graduarse como jinete aprendiz.

Alega Martínez que después de culminar sus estudios la situación fue más difícil de lo que pensaba, porque los entrenadores y dueños de caballos no le daban la oportunidad con regularidad, ya que primero querían observarlo como montaba, como dominaba al caballo, para luego, de ser posible, darle la oportunidad.

“Para mi fue muy duro, mis compañeros estaban adelantados, y yo un poco verde porque me atrasé, entonces me propuse metas, que quería en un mes verme bien, en condiciones de conducir a los caballos, para que así los entrenadores me dieran la oportunidad de montar a sus ejemplares”, manifestó.

Con relación al peso, que muchas veces trunca la carrera del manos de sedas, no ha tenido ningún problema, ya que ingresó a la Academia en 106 o 107 libras y a la fecha se mantiene en 103 a 104 libras.

Para el año 2020, cuando se esperaba una mayor participación sobre los ejemplares de carreras, surge la pandemia del Covid 19, limitando sus actuaciones en las competencias, ya que solo se celebraron cartillas en los primeros y últimos meses del año.

Nos relata Martínez que observaba las carreras de caballos y veía ganar clásicos a jinetes como Luis Arango, Jesús Barría y Ariosto Delgado y eso lo motivó, y se propuso también lograr un triunfo en pruebas de esta naturaleza.

16 de julio de 2022, día de júbilo

El propósito, plan o meta propuesto no fue nada fácil, pero la perseverancia hizo que en la sexta carrera de la jornada del sábado 16 de julio de 2022 culminara con ese sueño.

En esa competencia, calzando botas sobre la criolla colorada ‘Miwa’, logra un categórico triunfo en el Clásico Unión de Preparadores, no sin antes sostener una cerrada lucha en la recta final con el líder ganador de clásicos de todos los tiempos en Panamá, Luis Arango, que montaba a ‘Artakama’, respondiendo ambos ejemplares a las exigencias de sus conductores, favoreciendo a su ejemplar al momento de cruzar la meta por la mínima diferencia de una nariz.

Martínez vuelve y se consagra con otra victoria clásica con la misma yegua, tratándose del cotejo dedicado a Appucapa, derrotando en esta oportunidad a la velocista ‘Detodasmanerasrosas’, evento celebrado el sábado 27 de agosto de 2022, doblegando nuevamente al ícono de los clásicos en el hipismo panameño Luis Arango.

Es oportuno señalar que ambas carreras conmemorativas las gana como aprendiz de primera categoría.

Cambio de jinete aprendiz a profesional

A diferencia de la mayoría de látigos que una vez consagrados como jinetes profesionales ven mermada en gran escala su rendimiento, ese no ha sido su problema, ya que a la fecha ha continuado su ritmo triunfante, tanto así que arribó en la tercera casilla de la estadística de jinetes de la pasada temporada 2022.

“Yo no he sentido mucho el cambio de aprendiz a profesional, porque mi agente de montas (Pablo Guevara) como fue jinete me ha dicho que cuando terminaría el descargo de libras, seguiría hasta el morir conmigo”.

“Me dijo, vamos a batallar, porque si uno trabaja y si le tiene apego a esta profesión le puede ir bien, aún en este cambio de categoría” manifestó.

Con su actuación destacada como jinete aprendiz, se da por descontada su consagración para ser laureado en la premiación de Los Valores Hípicos 2022 como el Aprendiz del Año.

Competencia con sus colegas

En cuanto a la competencia actual de los manos de sedas nos comenta que aprecia las actuaciones de sus colegas, quienes montan con gran fortaleza en cada una de las confrontaciones.

“Al principio me sentía un poco tímido, porque son profesionales con muchas experiencias y cada día yo aprendía más de ellos viendo sus actuaciones, tomando sus cosas buenas, tratando de ganar todas las carreras que pueda”, acotó.

Campaña en el Hipo Remón

Martínez calzó botas por primera oportunidad sobre un ejemplar de carreras en competencias oficiales un 5 de diciembre del 2019 con la yegua ‘Selene Treasure’, cruzando la meta en el séptimo lugar, mientras que ganó su primera prueba en el cuarto evento de la cartilla del 21 de octubre de 2020 con ‘ABG Dani’.

Su campaña de por vida, emitida por el Stud Book y Estadísticas del Ministerio de Economía y Finanzas, registra hasta la reunión 156 del 31 de diciembre de 2022 un total de 606 montas de las cuales 81 han sido ganadoras, 99 escoltas, 77 terceras casillas, 69 cuartas colocaciones, 81 quintos y 199 veces fuera del marcador, para totalizar sumas ganadas por el orden de $429,020.

Montar en el extranjero, su meta

Sin importarle la nación, tiene en la mira emigrar a cualquier país, sin desestimar ninguno, teniendo en mente emular a grandes ases del sillín.

“Mi objetivo es salir al extranjero, no importa que nación, hacer buena campaña y dejar en alto mi país, como todo jinete tenemos ese sueño, de ir a Estados Unidos, Europa o cualquier parte del mundo, y claro, porque a mí no, también presentar mi estilo de montar donde tenga la oportunidad, siempre y cuando confiando en Dios que todo me salga bien.”, acotó.

“Dejo sentado mi enorme agradecimiento a todos los entrenadores, dueños de caballos, mi agente de montas y a todo el equipo que ha formado parte de las victorias obtenidas, ya que sin el apoyo de ellos no estuviera hoy día donde me encuentro”, concluyó Martínez.