Dedicación, sacrificio y disciplina, los pilares del éxito según Laffit Pincay Jr.

El Jinete panameño Laffit Pincay Jr. durante una rueda de prensa en Cuidad de Panamá (Panamá). Carlos Lemos | EFE

El jinete panameño, salón de la fama y ganador de 9.530 carreras, Laffit Pincay Jr., manifestó este jueves en un conversatorio con la prensa que el secreto del éxito en la vida, siendo deportista o no, está cimentado en tres grandes pilares: dedicación, sacrificio y disciplina.

"Siempre que vengo a Panamá le doy una charla a los atletas, les doy consejos que, hablo de mi experiencia y les dejó saber que el secreto del éxito, tanto en el deporte como en la vida, está en trabajar muy duro (dedicación), sacrificarse y la disciplina", precisó el jinete panameño.

También destacó que un consejo que le brinda a muchos deportistas es que "amen lo que hacen", porque eso fue parte de la motivación que lo llevó a mantenerse tantos años en la hípica.

"Cuando yo montaba estaba enamorado de la profesión, ese amor me ayudó a no rendirme y lograr mis metas", indicó.

Aclaró que nunca tuvo temores a la hora de montar un ejemplar, y que más allá de tener grandes duelos en el óvalo de carrera, su más grande rival fue el peso.

"Lo más difícil de mi carrera fue el peso, porque si no hubiera podido hacer el peso no me hubieran dado las montas. Puedo admitir que perdí muchas carreras, que pude haber ganado si hubiera estado en buenas condiciones y con energía para montar el caballo, pero a veces estaba débil y no podía hacer el trabajo bien", sostuvo.

La historia de éxito de Pincay Jr. comenzó como otras tantas en el deporte, con un "nunca podrás". Reveló en ese sentido que en su vida deportiva uno de sus más grandes impulsores fue cuando alguien le dijo que no iba a tener éxito como jinete profesional.

"Cuando me dijeron que no iba a poder ser jinete porque iba a ser muy pesado, fue un gran impulso, fue un reto, te digo que fue algo que no me gustó, pero me ayudó, porque me dije a mismo: yo les voy a demostrar que sí voy a ser jinete y voy a montar por mucho tiempo", manifestó.

Y lo logró, el conocido "Corsario de la pista" tuvo una larga carrera de 39 años montando en los mejores hipódromos de los Estados Unidos.

La carrera de Pincay Jr. incluye su inducción en el Salón de la Fama en 1975, una victoria en el Kentucky Derby (Gr.1) de 1984, tres Belmont Stakes (Gr.1), cinco Premios Eclipse (1971, 73, 74, 79 y 85).

También fue líder de la estadística norteamericana por ganancias en cinco ocasiones (entre 1970-74, 1979 y 1985), líder de la nación por victorias en 1971 con 380 triunfos, y montar a caballos históricos como Affirmed y John Henry.

Pincay Jr. se refirió también a la aparición, en los últimos años, de más mujeres en el mundo de la hípica, una disciplina que tradicionalmente ha sido dominada por los hombres.

"Yo le doy todo el apoyo a las mujeres que montan caballos, ellas tienen mucho coraje y muchas de ellas son buenísimas. Si yo fuera preparador y tuviera una muchacha jinete con la habilidad para montar a caballo, yo le daría trabajo", apuntó.

Sobre dónde se ubicaría en el ránking de los mejores deportistas panameños, expresó que no sabría dónde ponerse, pero aseguró que es "el jinete más exitoso nacido en Panamá".

"No podría distinguir entre un boxeador o un beisbolista y un jinete, pero sí te puedo decir que la profesión de jinete es más difícil, porque dependemos de muchas cosas. Dependemos del dueño, del caballo y dependemos de nosotros mismos al momento de salir a montar", precisó.