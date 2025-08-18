Regia inauguración de la Galería “El Arte de la Hípica” y del Parking Site del Hiporremón

Con la presencia de connotadas figuras del hipismo panameño, invitados especiales, una masiva participación de diferentes medios de comunicación y como huésped de honor el astro del sillín panameño Laffit Pincay Jr., se llevó a cabo en el día de ayer la inauguración de la Galería Hípica y la apertura del Parking Site.

Con esta apertura del Parking Site, el momento fue propicio para la inauguración de la Galería, un trabajo del artista chileno Francisco Ulloa, cuyas obras fueron dedicadas al inmortal fusta Laffit Pincay Jr., a quien en ese mismo día se le celebraba una prueba clásica en el Hipódromo Presidente Remón.

El artista suramericano se sintió halagado por haber sido designado para realizar la obra del destacado jinete, del cual tiene amplio conocimiento de sus hazañas, alegando que es un nombre referente en la hípica universal.

“Para mi es un honor estar trabajando basado en este genio, a un personaje ilustre de la hípica panameña y también internacional, he llegado desde mi país para hacer esta galería, buscando las mejores imágenes y llevarlas a lo que es mi especialidad, el arte, la pintura acrílica”.

Por su parte Pincay agradeció la escogencia de su persona para la galería, quien se sintió halagado con tal distinción.

“Es algo impresionante para mi decir presente a la inauguración de esta galería, reconozco el talento del artista Francisco Ulloa por haberme hecho una pintura que quedó muy bien, igualito como soy”.

Con relación a la nacionalidad del artista, Pincay recordó al fusta José Ulloa, quien en sus inicios en la profesión alternó en él en el Hipódromo Presidente Remón, reconociéndolo como el mejor jinete que existía en esos tiempos.

Parking Site, algo innovador

Se trata de un proyecto que combina el entretenimiento deportivo, con un entorno social de primera línea, una variada gastronomía y por supuesto, el espectáculo de las carreras de caballos en vivo, todo esto, dentro de una superficie de 18 mil metros cuadrados.

Este revolucionario concepto de una ciudad deportiva dentro de la capital del país, representa una iniciativa que brindará a los asistentes la oportunidad de disfrutar en una instalación con las facilidades con que cuentan los mejores escenarios hípicos internacionales, incluyendo una pantalla gigante para apreciar las carreras en vivo en el hipódromo Presidente Remón.

El nuevo Parking Site cuenta con 30 locales que brindarán una gran variedad gastronómica, además de canchas para la práctica del pádel, canchas de fútbol, un área exclusiva para la recreación de los niños, así como un espacio para presentaciones artísticas y culturales.

Además, esta instalación de muy fácil acceso desde cualquier punto de la capital panameña, cuenta con 400 plazas para estacionamientos con seguridad, en un lugar al aire libre que ofrece una experiencia única muy cerca de la pista principal de carreras del Hipódromo Presidente Remón.